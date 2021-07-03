Сб, 3.07.2021
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Вотум недоверия заставил уйти руководителей люганузеской ревизионной комиссии

Арно Страух. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Заместителю председателя комиссии Арно Страуху вменили в вину невыполнение поручений волостного собрания.

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"Попытки политизации работы ревизионной комиссии, умышленное предоставление ложной информации волостным жителям и неспособность обеспечить нормальную рабочую атмосферу в комиссии", - перечислили десять депутатов волостного собрания, подавших заявление о недоверии, причины, почему Арно Страух больше не может оставаться заместителем председателя ревизионной комиссии.

В заявлении пояснили, что комиссия уже несколько месяцев занимается актированием работ по зимнему содержанию и ремонту волостных дорог и проверкой счетов, однако задания, которые волостное собрание дало комиссии в ноябре, до сих пор не выполнены.

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