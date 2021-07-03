Вотум недоверия заставил уйти руководителей люганузеской ревизионной комиссии

"Попытки политизации работы ревизионной комиссии, умышленное предоставление ложной информации волостным жителям и неспособность обеспечить нормальную рабочую атмосферу в комиссии", - перечислили десять депутатов волостного собрания, подавших заявление о недоверии, причины, почему Арно Страух больше не может оставаться заместителем председателя ревизионной комиссии.

В заявлении пояснили, что комиссия уже несколько месяцев занимается актированием работ по зимнему содержанию и ремонту волостных дорог и проверкой счетов, однако задания, которые волостное собрание дало комиссии в ноябре, до сих пор не выполнены.