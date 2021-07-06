СПАСАТЕЛИ ⟩ Тюремная камера показала пожар

Поспешившие на вызов спасатели установили точное место пожара с помощью дрона. Потребовалось потушить в общей сложности около пяти квадратных метров торфяной почвы.

Фейерверк поджег сухую траву

В курортном городе загорелся лес

4 июля после полудня на улице Рая в Нарва-Йыэсуу заметили, что над лесом поднимается дым. С помощью дрона спасатели установили точную область пожара. По прибытии на место выяснилось, что в лесу три очага пожара и общая площадь возгорания достигает 500 квадратных метров.