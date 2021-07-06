СПАСАТЕЛИ ⟩ Тюремная камера показала пожар

СПАСАТЕЛИ ⟩ Тюремная камера показала пожар2-4 июля 2021 г.
2 июля утром дежурный Вируской тюрьмы сообщил, что на камерах видеонаблюдения видно, как поднимается дым над лесом в деревне Линна Йыхвиской волости.
2 июля утром дежурный Вируской тюрьмы сообщил, что на камерах видеонаблюдения видно, как поднимается дым над лесом в деревне Линна Йыхвиской волости.
Поспешившие на вызов спасатели установили точное место пожара с помощью дрона. Потребовалось потушить в общей сложности около пяти квадратных метров торфяной почвы.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.
4 июля вечером в деревне Ирвала Люганузеской волости вследствие использования пиротехнических средств загорелась прошлогодняя трава. Спасатели потушили возгорание на площади около 25 квадратных метров.
Дальнейшим расследованием происшествия занимается полиция.
4 июля после полудня на улице Рая в Нарва-Йыэсуу заметили, что над лесом поднимается дым. С помощью дрона спасатели установили точную область пожара. По прибытии на место выяснилось, что в лесу три очага пожара и общая площадь возгорания достигает 500 квадратных метров.
Работы по тушению были завершены до наступления темноты, работы по ликвидации остаточных очагов продолжились утром 5 июля.