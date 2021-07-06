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СПАСАТЕЛИ ⟩ Тюремная камера показала пожар
2-4 июля 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

2 июля утром дежурный Вируской тюрьмы сообщил, что на камерах видеонаблюдения видно, как поднимается дым над лесом в деревне Линна Йыхвиской волости. 

Поспешившие на вызов спасатели установили точное место пожара с помощью дрона. Потребовалось потушить в общей сложности около пяти квадратных метров торфяной почвы.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении. 

Фейерверк поджег сухую траву

4 июля вечером в деревне Ирвала Люганузеской волости вследствие использования пиротехнических средств загорелась прошлогодняя трава. Спасатели потушили возгорание на площади около 25 квадратных метров.

Дальнейшим расследованием происшествия занимается полиция. 

В курортном городе загорелся лес

4 июля после полудня на улице Рая в Нарва-Йыэсуу заметили, что над лесом поднимается дым. С помощью дрона спасатели установили точную область пожара. По прибытии на место выяснилось, что в лесу три очага пожара и общая площадь возгорания достигает 500 квадратных метров.

Работы по тушению были завершены до наступления темноты, работы по ликвидации остаточных очагов продолжились утром 5 июля.

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