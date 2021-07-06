ВОЛНА ЖАРЫ ⟩ Скорая помощь: на смену коронавирусу пришли обмороки и травмы
В связи с продолжительной жаркой погодой в Ида-Вирумаа выросло число вызовов скорой помощи из-за обмороков, повышения кровяного давления, а также травм.
В связи с продолжительной жаркой погодой в Ида-Вирумаа выросло число вызовов скорой помощи из-за обмороков, повышения кровяного давления, а также травм.
В начале года число вызовов выросло из-за волны коронавируса, теперь ее сменили вызовы в связи с аномальной жарой, рассказала Иветта Саккарт-Линнард, руководитель услуги Идаского региона "Karell Kiirabi", обслуживающего Ида-Вирумаа (за исключением Нарвы и ее окрестностей).