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ВОЛНА ЖАРЫ ⟩ Скорая помощь: на смену коронавирусу пришли обмороки и травмы

Из-за установившейся жары скорая помощь советует не находиться на солнце с 12 до 16 часов. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В связи с продолжительной жаркой погодой в Ида-Вирумаа выросло число вызовов скорой помощи из-за обмороков, повышения кровяного давления, а также травм.

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В начале года число вызовов выросло из-за волны коронавируса, теперь ее сменили вызовы в связи с аномальной жарой, рассказала Иветта Саккарт-Линнард, руководитель услуги Идаского региона "Karell Kiirabi", обслуживающего Ида-Вирумаа (за исключением Нарвы и ее окрестностей).

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