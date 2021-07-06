Вт, 6.07.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Для экономии питьевой воды надо ограничить полив огородов

Сейчас следовало бы отключить дождеватели и поливать грядки в то время, когда потребляется меньше воды. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ни один частный колодец пока не высох полностью, но воды для полива уже повсюду не хватает, и водные предприниматели просят не поливать придомовые территории.

Для подписчиков Для подписчиков

Кая Тойкка, живущая в Люганузе в Тагакюла, пока не ощущает нехватку воды: в шестиметровом колодце воды хватает как для собственных нужд, полива, так и для животных. С этим колодцем никогда не было проблем, даже засушливым летом 2018 года он не пересыхал.

Также на Яанов день в этой местности дважды шел дождь. Правда, недолго, но довольно сильно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back