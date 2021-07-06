Для экономии питьевой воды надо ограничить полив огородов

Кая Тойкка, живущая в Люганузе в Тагакюла, пока не ощущает нехватку воды: в шестиметровом колодце воды хватает как для собственных нужд, полива, так и для животных. С этим колодцем никогда не было проблем, даже засушливым летом 2018 года он не пересыхал.