"Narva Trans": длинная пауза на пользу не пошла
"Narva Trans" не смог нормально стартовать после более чем месячной игровой паузы и на выезде уступил со счетом 1:2 последней команде лиги мастеров - пярнускому "Vaprus".
"Narva Trans" не смог нормально стартовать после более чем месячной игровой паузы и на выезде уступил со счетом 1:2 последней команде лиги мастеров - пярнускому "Vaprus".
Занимающий в лиге мастеров шестое место "Trans" уже на третьей минуте позволил сопернику выйти вперед и в конце тайма пропустил еще один гол с пенальти.
На этот раз нарвитянам, вышедшим на поле без своего лидера, удалось создать за всю встречу мало опасных ситуаций у ворот соперника. Из них лишь одна атака принесла плоды, когда в конце встречи, на 84-й минуте Роман Нестеровский забил ответный мяч, но избежать поражения не удалось.
К "Narva Trans" присоединился 27-летний литовский центральный защитник Эдгарас Жарскис, который четыре раза представлял молодежную сборную своей страны. Его прежний послужной список свидетельствует о частых сменах клубов. Он играл в пяти литовских клубах, а также в Азербайджане, Беларуси, Латвии и Польше. В июне "Trans" отказался от услуг российского нападающего Николая Вдовиченко. Весной Вдовиченко выходил на поле лишь в нескольких играх.