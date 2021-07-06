"Narva Trans": длинная пауза на пользу не пошла

Занимающий в лиге мастеров шестое место "Trans" уже на третьей минуте позволил сопернику выйти вперед и в конце тайма пропустил еще один гол с пенальти.

На этот раз нарвитянам, вышедшим на поле без своего лидера, удалось создать за всю встречу мало опасных ситуаций у ворот соперника. Из них лишь одна атака принесла плоды, когда в конце встречи, на 84-й минуте Роман Нестеровский забил ответный мяч, но избежать поражения не удалось.