ERR нечаянно прорекламировала предвыборное мероприятие

Речь идет о бесплатном концерте российского коллектива русских народных инструментов "Терем-квартет", прошедшем в воскресенье в Йыхвиском парке. Концерт прорекламировала также радиостанция "Vikerraadio", отметив в анонсе, что мероприятие организуют предприниматели Николай Осипенко и Дмитрий Смирнов. Оба входят в Йыхвиское волостное собрание от избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" и сформировали к проходящим осенью выборам избирательный союз "Jõhvikad".

На рекламных плакатах этого мероприятия указывалось, что помимо Осипенко и Смирнова гостей на концерт приглашает и угощает избирательный союз "Jõhvikad". На мероприятии в воскресенье сцена в Йыхвиском парке оказалась украшена символикой этого избирательного союза. На концерт пришли несколько сотен человек, которым предложили бесплатный суп.

По Закону о национальном телерадиовещании, на каналах ERR реклама запрещена, разрешается только передавать сообщения о культурных мероприятиях.

Главный редактор "Vikerraadio" Янек Лутс объяснил, что распространенная радиостанцией информация о воскресном мероприятии в Йыхвиском парке была предварительной, так как в ходатайстве целевого учреждения "Unifest", представителем которого является Дмитрий Смирнов, отсутствовало указание на предвыборную рекламу. Когда в пятницу выяснилось, что речь идет о предвыборном мероприятии, ERR сняла его анонсы с эфира своих радиоканалов.