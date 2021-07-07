На пляже в Каукси обнаружены опасные синезеленые водоросли

Такое содержание водорослей в воде места для купания означает, что на пляже должен развеваться желтый флаг.

В Каукси нет даже места для флага, но пляжников оповещают всеми возможными способами.

Предупреждающие объявления сразу разместили как на дверях пляжного здания, так и на доске объявлений рядом со зданием, аналогичным образом оповещают все остальные поставщики услуг в районе. Уже во вторник информация распространялась в социальных сетях, несколькими способами ею делится и Алутагузеское волостное управление.

- Сегодня людей на пляже и в воде точно не меньше, - сказала руководитель управляющего Кауксиским пляжным зданием ЦУ "Alutagusemaa" Сигне Роост в среду в первой половине дня, добавив, что число отдыхающих на пляже зависит от погоды и дня недели (в понедельник и вторник поспокойнее).

В понедельничной пробе опасных водорослей было немного, но сейчас ветер гонит массу водорослей в северо-западную часть Чудского озера, и ситуация может ухудшиться, объяснила необходимость предупреждения старший инспектор Идаского регионального отдела Департамента здоровья Лийзу Тамм.

Поводом взять пробу в Каукси в понедельник для Департамента здоровья послужили обращения людей. По поводу Каукси в департамент звонили и на прошлой неделе, но тогда ко времени забора пробы ветер уже унес водоросли, и ничего опасного не нашли.

Во время последнего забора пробы вода была довольно прозрачной, но, по словам Тамм, это не всегда показатель: не все синезеленые водоросли опасны для здоровья, и густо покрытая водорослями вода может быть даже безопаснее прозрачной.

В ответ на пришедшее в пятницу сообщение пробу воды в понедельник взяли и в нарвском Йоаорге, но к тому времени там уже все было в порядке. Во вторник человек, ехавший в Лиймала брать пробу для мониторинга, был готов взять и пробу водорослей, но при температуре воды всего десять градусов в этом не было смысла. Сообщений из других уголков нашего уезда департамент не получал.