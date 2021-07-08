МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.07-15.07 ⟩ "Голос гор" позовет в Каукси, мыза Мяэтагузе в 25-й раз отметит свой день
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 8 по 15 июля.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 8 по 15 июля.
Четверг, 8 июля
* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": Александр Ласиков и Сергей Маасин при участии танцевальной группы "Таммику".
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт Алвара Тийслера (на снимке; баритон) и Кадри Тоомоя (фортепиано). Билеты - 10-12 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - концерт из серии "Июльские четверги": Альберт Эхер и Александр Городничев.
Пятница, 9 июля
* На пляже в Каукси с 18.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; первый день. Информация: magedehaal.ee.
* В ийзакуской церкви в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Koit ja hämarik" / "Рассвет и закат", концерт смешанного хора "Huik". Билеты - 5-7 евро.
* В Сакаском народном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане. Билеты - 8-10 евро.
* На мызе Сака в 19.00 - ''Nuta või naera!'' / "Плач или смейся!", юбилейный спектакль Хенрика Норманна. Билеты: предварительно - 17-19 евро, в день мероприятия - 18-20 евро.
Суббота, 10 июля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - виртуальный филиал: видеорепортажи о кохтла-ярвеских художниках. Вход по билетам на выставку.
* На пляже в Каукси с 13.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; второй день. Информация: magedehaal.ee.
* В парке мызы Мяэтагузе с 15.00 до 24.00 - XXV день мызы Мяэтагузе "Taas mõisaõuel hõisates": 15.00 - открытие, концерт, 15.35 - акустический концерт Элерин Тийду, 16.30 - концерт "Viisiratta", 17.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Eesti metsateemalist luulet Juhan Liivist Wimbergini" / "Стихи о лесах Эстонии от Юхана Лийва до Вимберга" (выступают Ныгисто, Тимм и Вимберг), 18.30 - игра "Retk läbi Alutaguse" / "Поход по Алутагузе", 19.30 - "Pidu katku ajal" / "Пир во время чумы", спектакль театра "KaRakTer", 20.30 - концерт ансамбля народной музыки "Kimp", 22.30 - кинотеатр на открытом воздухе "Eesti matus", 21.00-24.00 - танцевальный вечер в сопровождении "Margit Tali bänd". Детская зона открыта с 15.30 до 20.00.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Piazzolla 100. Nortango": Йохан Рандвере (рояль), Кирилл Огородников (гитара), Момир Новакович (бандонеон, аккордеон), Мари Полл (скрипка), Регина Удод (контрабас). Бесплатно.
* На певческой эстраде в Тойла с 20.00 - "Звезды летнего вечера": "PITSA" (Reket, Kohver, Boipepperoni), "2 Quick Start", "Dr. Alban", DJ Simon Jay. Билеты: предварительно - 12-15 евро, на месте - 15-20 евро, детям до 12 лет - бесплатно.
Воскресенье, 11 июля
* В зоне отдыха Эккекюла в Нарве с 12.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - семейный день: для детей клоунский театр "Piip ja Tuut Teater", трио Руслана Трочинского. Вход свободный.
* На певческой эстраде в Йыхви в 16.00 - "Разбойник Хотценплотц", детский спектакль Эстонского молодежного театра. Билеты - 12,90 евро.
* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 18.00 - Марек Садам и Тыну Лайкре. Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Концертная площадка открыта с 17.00. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
* На пирсе в городе Нарва-Йыэсуу в 19.00 - концерт группы "Реванш" (Нарва-Йыэсуу).
Четверг, 15 июля
* В Михайловской церкви в Йыхви в 18.00 - полчаса органной музыки: музицирует Марис Ойдекиви.
* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - концерт из серии "Июльские четверги": Андрей Маркус, Урмас Рятсеп и Эвилина Леванидова.
Четверг, 8 июля
* На парковочной площадке у Синимяэского мемориала с 17.00 до 19.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров; в программе - Синимяэский подъем.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.
Пятница, 9 июля
* В порту Нарва-Йыэсуу в 16.00 - Гунгербургская регата; день первый.
Суббота, 10 июля
* В порту Нарва-Йыэсуу в 12.00 - Гунгербургская регата; день второй.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Welco X" (Тарту).
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 16.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "Here for Beer".
Воскресенье, 11 июля
* В порту Нарва-Йыэсуу в 11.00 - Гунгербургская регата; день третий.
* У "Тойла спа" в 12.00 - этап Тойлаской беговой серии.
* В спортивном комплексе "Эккекюла" в Нарве в 12.15 - забег "Narva Trail Run".
Вторник, 13 июля
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 15.00 - этап серийных соревнований юных метателей.
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
* В Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
Среда, 14 июля
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку.
* В Кийкла в 18.30 - Ида-Вирумааская недельная игра по диск-гольфу.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Laagri" (Харью).
Четверг, 15 июля
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; трио.
Воскресенье, 11 июля
* В Нарва-Йыэсууском порту с 10.00 - ярмарка Дня рыбака.
* В центре "Фама" в Нарве с 11.00 до 15.00 - шоу уникальных ретроавтобусов.
Четверг, 15 июля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - мастер-класс для детей "Imeline veealune maailm" / "Замечательный подводный мир". Вход по билетам на выставку.
* В зале мызы Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ida-Viru investeerib" / "Ида-Виру инвестирует": Лийзи Кирх, Кадри Мясак. Билет - 17 евро.
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