МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.07-15.07 ⟩ "Голос гор" позовет в Каукси, мыза Мяэтагузе в 25-й раз отметит свой день

КУЛЬТУРА

Четверг, 8 июля

* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": Александр Ласиков и Сергей Маасин при участии танцевальной группы "Таммику".

Алвар Тийслер. ФОТО: Eesti Kontsert

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт Алвара Тийслера (на снимке; баритон) и Кадри Тоомоя (фортепиано). Билеты - 10-12 евро.

* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - концерт из серии "Июльские четверги": Альберт Эхер и Александр Городничев.

Пятница, 9 июля

* На пляже в Каукси с 18.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; первый день. Информация: magedehaal.ee.

* В ийзакуской церкви в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Koit ja hämarik" / "Рассвет и закат", концерт смешанного хора "Huik". Билеты - 5-7 евро.

* В Сакаском народном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане. Билеты - 8-10 евро.

* На мызе Сака в 19.00 - ''Nuta või naera!'' / "Плач или смейся!", юбилейный спектакль Хенрика Норманна. Билеты: предварительно - 17-19 евро, в день мероприятия - 18-20 евро.

Суббота, 10 июля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - виртуальный филиал: видеорепортажи о кохтла-ярвеских художниках. Вход по билетам на выставку.

* На пляже в Каукси с 13.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; второй день. Информация: magedehaal.ee.

День мызы Мяэтагузе состоится нынче в 25-й раз. ФОТО: Maila Meldre

* В парке мызы Мяэтагузе с 15.00 до 24.00 - XXV день мызы Мяэтагузе "Taas mõisaõuel hõisates": 15.00 - открытие, концерт, 15.35 - акустический концерт Элерин Тийду, 16.30 - концерт "Viisiratta", 17.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Eesti metsateemalist luulet Juhan Liivist Wimbergini" / "Стихи о лесах Эстонии от Юхана Лийва до Вимберга" (выступают Ныгисто, Тимм и Вимберг), 18.30 - игра "Retk läbi Alutaguse" / "Поход по Алутагузе", 19.30 - "Pidu katku ajal" / "Пир во время чумы", спектакль театра "KaRakTer", 20.30 - концерт ансамбля народной музыки "Kimp", 22.30 - кинотеатр на открытом воздухе "Eesti matus", 21.00-24.00 - танцевальный вечер в сопровождении "Margit Tali bänd". Детская зона открыта с 15.30 до 20.00.

Йохан Рандвере. ФОТО: johanrandvere.com

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Piazzolla 100. Nortango": Йохан Рандвере (рояль), Кирилл Огородников (гитара), Момир Новакович (бандонеон, аккордеон), Мари Полл (скрипка), Регина Удод (контрабас). Бесплатно.

В субботу в Тойла наряду с другими звездами выступит группа "2 Quick Start". ФОТО: Facebook

* На певческой эстраде в Тойла с 20.00 - "Звезды летнего вечера": "PITSA" (Reket, Kohver, Boipepperoni), "2 Quick Start", "Dr. Alban", DJ Simon Jay. Билеты: предварительно - 12-15 евро, на месте - 15-20 евро, детям до 12 лет - бесплатно.

Воскресенье, 11 июля

Клоуны Пийп и Туут. ФОТО: частный архив

* В зоне отдыха Эккекюла в Нарве с 12.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - семейный день: для детей клоунский театр "Piip ja Tuut Teater", трио Руслана Трочинского. Вход свободный.

* На певческой эстраде в Йыхви в 16.00 - "Разбойник Хотценплотц", детский спектакль Эстонского молодежного театра. Билеты - 12,90 евро.

На хуторе Пости в воскресенье - Марек Садам и Тыну Лайкре. ФОТО: Teletorn.ee