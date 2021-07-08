СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу утонула пожилая женщина

СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу утонула пожилая женщина5-6 июля 2021 г.
5 июля в 18.34 в центр тревоги сообщили, что в Нарва-Йыэсуу тонет женщина.
5 июля в 18.34 в центр тревоги сообщили, что в Нарва-Йыэсуу тонет женщина.
Спасатели вызволили из воды 79-летнюю женщину, находившуюся примерно в 50 метрах от берега, и немедленно начали реанимацию. К сожалению, женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Женщина находилась на пляже одна, и сразу установить ее личность не удалось. Причину утопления установит судебно-медицинская экспертиза.
- Спасательный департамент настоятельно рекомендует ходить на пляж вместе со спутником, который сможет присмотреть за купающимся и при необходимости оказать помощь, - сказала коммуникационный руководитель Идаского спасательного центра Сейди Ламус-Чистотин.
6 июля во второй половине дня спасателей вызвали на улицу Каазику в Кохтла-Нымме, где между домами и лесом горело поле на площади в полгектара. Хотя местные жители пытались взять огонь под контроль с помощью леек и водяных шлангов, им это не удалось.
Спасатели потушили огонь. Пожар начался с небольшого возгорания.
Около шести часов утра 6 июля поступило сообщение, что по дороге Тервизе в деревне Вийвиконна в Нарва-Йыэсуу произошел ландшафтный пожар. Спасатели обнаружили около 20 квадратных метров горящей торфяной поверхности. Поскольку спасателям было трудно добраться до места пожара, работы по тушению продолжались до половины пятого вечера.
Всего выгорело около 85 квадратных метров торфяного поля.