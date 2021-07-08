СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу утонула пожилая женщина

Спасатели вызволили из воды 79-летнюю женщину, находившуюся примерно в 50 метрах от берега, и немедленно начали реанимацию. К сожалению, женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Женщина находилась на пляже одна, и сразу установить ее личность не удалось. Причину утопления установит судебно-медицинская экспертиза.

- Спасательный департамент настоятельно рекомендует ходить на пляж вместе со спутником, который сможет присмотреть за купающимся и при необходимости оказать помощь, - сказала коммуникационный руководитель Идаского спасательного центра Сейди Ламус-Чистотин.

Между домами горело поле

6 июля во второй половине дня спасателей вызвали на улицу Каазику в Кохтла-Нымме, где между домами и лесом горело поле на площади в полгектара. Хотя местные жители пытались взять огонь под контроль с помощью леек и водяных шлангов, им это не удалось.

Спасатели потушили огонь. Пожар начался с небольшого возгорания.

Небольшой пожар на торфяном поле было сложно потушить

Около шести часов утра 6 июля поступило сообщение, что по дороге Тервизе в деревне Вийвиконна в Нарва-Йыэсуу произошел ландшафтный пожар. Спасатели обнаружили около 20 квадратных метров горящей торфяной поверхности. Поскольку спасателям было трудно добраться до места пожара, работы по тушению продолжались до половины пятого вечера.