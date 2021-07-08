Белый зал в июле предложит разнообразные впечатления

Гости галереи могут познакомиться с картинами членов Кохтла-Ярвеского объединения художников, которое отмечает свое 15-летие, а также заглянуть в "Секрет пещеры кродиков" - это выставка больших войлочных игрушек, созданных кружковцами из Ахтмеской основной школы.

В субботу, 10 июля в 11.00 состоится очередная встреча в виртуальном филиале Русского музея - руководитель Ольга Жаркова предложит посмотреть вместе с ней видеоотчеты кохтла-ярвеских художников.