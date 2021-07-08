Белый зал в июле предложит разнообразные впечатления
В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца экспозиции, посвященные 75-летию Кохтла-Ярве, продлили до 15 июля, но и потом не будет скучно.
В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца экспозиции, посвященные 75-летию Кохтла-Ярве, продлили до 15 июля, но и потом не будет скучно.
Гости галереи могут познакомиться с картинами членов Кохтла-Ярвеского объединения художников, которое отмечает свое 15-летие, а также заглянуть в "Секрет пещеры кродиков" - это выставка больших войлочных игрушек, созданных кружковцами из Ахтмеской основной школы.
В субботу, 10 июля в 11.00 состоится очередная встреча в виртуальном филиале Русского музея - руководитель Ольга Жаркова предложит посмотреть вместе с ней видеоотчеты кохтла-ярвеских художников.
В четверг, 15 июля в 12.00 приглашают детей на мастер-класс "Чудесный подводный мир" - вход по билету на выставку. В субботу, 17 июля в 13.00 - открытие выставки репродукций картин Николая Рериха, которая будет работать до 31 июля.