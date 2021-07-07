ОДИН ВОПРОС ⟩ Введут ли запрет на посещение лесов из-за пожарной опасности?

Руководитель Идаского спасательного центра АЙЛАР ХОЛЬЦМАНН:

- Глава Идаского спасательного центра имеет право ввести запрет на разведение костров, курение и готовку на гриле в лесу. Но это не работает, если люди по-прежнему вправе находиться в чужом лесу. Ввести запрет на пребывание в чужом лесу имеет право гендиректор. В этот вторник данный вопрос был в повестке дня, но мы посмотрели прогноз метеослужбы, который обещает дождь, и решили пока не вводить запрет. Иначе может получиться странно: посещать леса запрещают из-за засухи в то же время, когда идет дождь. Но в этот четверг мы снова обсудим вопрос, и я полагаю, что решение будет принято в четверг после полудня.