В Йыхвиском парке начинается серия летних концертов

На первом концерте на сцену выйдут исполняющие преимущественно танцевальную музыку таллиннский певец Сергей Маасин и ида-вируский шахтер и певец Александр Ласиков, который за десятилетия обрел популярность, выступая на многих местных мероприятиях. Помимо певцов выступит танцевальная группа "Tammiku".

Серия летних концертов в Йыхвиском парке * 8 июля в 18.00 Сергей Маасин и Александр Ласиков, танцевальная группа "Tammiku" * 22 июля в 18.00 ансамбль "Laine" и Вольдемар Куслап, танцевальная группа "Jõhvikamoos" * 5 августа в 18.00 Луиза Рыйвас и Райн Ряммал, ансамбль "Konzales" и танцевальная группа "Gevi"

22 июля, в день празднования 30-летней годовщины восстановления городского статуса Йыхви, выступят маэстро Вольдемар Куслап и неувядающий ансамбль "Laine", действующий уже 60 лет, а также местная танцевальная группа "Jõhvikamoos".

5 августа сцену займут певица Луиза Рыйвас и аккомпанирующий ей Райн Ряммал, йыхвиский ансамбль "Konzales" и танцевальная группа "Gevi".

При составлении серии летних концертов организатор Анне Уттендорф исходила из того, чтобы наряду с более известными приглашенными артистами выступали местные музыканты и танцоры. "Публика с очень большим удовольствием приходит посмотреть и послушать выступления своих знакомых. Программы такие, что можно и музыку послушать, и самому потанцевать", - рассказала она.

Серия летних концертов проходит в Йыхвиском парке второй год подряд. В прошлом году каждый концерт посетило более двухсот человек. В позапрошлом году певческую эстраду реновировали, за последний год в парке обновили много дорожек, построена игровая площадка, а вскоре будет готов фонтан.