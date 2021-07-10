Гарди Андерсон: Ида-Вирумаа - классный!
Гарди Андерсон, приехавшая из Пярну возглавить с 1 июня Ида-Вирускую прокуратуру, прежде мало соприкасалась с этим регионом, но утверждает, что по первым впечатлениям можно сказать, что Ида-Вирумаа - классный.
Является ли наказание местью государства? О чем думал лихулаский убийца Микк Таррасте, которого обвиняла Андерсон? Почему наше общество по-прежнему страдает от разгула домашнего насилия? На эти темы мы поговорим в интервью с новым руководителем прокуратуры.