Сб, 10.07.2021
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Гарди Андерсон: Ида-Вирумаа - классный!

Гарди Андерсон взяла с собой на работу в Йыхви сделанную ее ребенком желтую чашку, которая для нее как частичка родного дома. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Гарди Андерсон, приехавшая из Пярну возглавить с 1 июня Ида-Вирускую прокуратуру, прежде мало соприкасалась с этим регионом, но утверждает, что по первым впечатлениям можно сказать, что Ида-Вирумаа - классный.

Является ли наказание местью государства? О чем думал лихулаский убийца Микк Таррасте, которого обвиняла Андерсон? Почему наше общество по-прежнему страдает от разгула домашнего насилия? На эти темы мы поговорим в интервью с новым руководителем прокуратуры.

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- Вы приехали в Вирумаа из Ляэнеской окружной прокуратуры с другого конца Эстонии и никак не были связаны с этим регионом. Это плюс или минус, когда начинаешь руководить здешней прокуратурой?

- Я считаю это плюсом. Мы ведь знаем, что происходит в других регионах, потому что Эстония маленькая. Плюс, на мой взгляд, в том, что у меня здесь нет ни одной связи или чего-то еще, из-за чего я не могла бы быть объективной. Точно так же я пришла в Ляэнескую окружную прокуратуру из Пыхьяской окружной прокуратуры в Таллинне и ничего не знала об этом регионе, но относительно быстро освоилась. Я сама смеюсь, что в Ляэнеской окружной прокуратуре имена в уголовных делах наконец-то стали повторяться, значит, я пробыла там достаточно долго. 

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