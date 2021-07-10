Гарди Андерсон: Ида-Вирумаа - классный!

- Я считаю это плюсом. Мы ведь знаем, что происходит в других регионах, потому что Эстония маленькая. Плюс, на мой взгляд, в том, что у меня здесь нет ни одной связи или чего-то еще, из-за чего я не могла бы быть объективной. Точно так же я пришла в Ляэнескую окружную прокуратуру из Пыхьяской окружной прокуратуры в Таллинне и ничего не знала об этом регионе, но относительно быстро освоилась. Я сама смеюсь, что в Ляэнеской окружной прокуратуре имена в уголовных делах наконец-то стали повторяться, значит, я пробыла там достаточно долго.