Сб, 10.07.2021
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Аномальная погода вносит коррективы в работу

Андрей Рошев соглашается, что тридцатиградусный зной в кабине трактора без кондиционера переносить трудно, но спасает вода и частые перерывы. ФОТО: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Жаркая погода этой недели, когда температура поднимается выше 30 градусов, создает немало проблем тем, кому приходится часами работать на улице. Как они справляются?

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На улице Калеви идет полная реконструкция проезжей части. Работают трактор, экскаватор и другая техника. Дождей давно не было и пыль стоит столбом, разлетаясь далеко вокруг. Строители говорят, что жильцы окрестных домов иногда жалуются: приходится по несколько раз в день полы мыть, потому что в такую жару держать окна закрытыми невозможно. Но строителям приходится еще хуже - даже в полуденное пекло остановить процесс нельзя.

Координатор работ на этом участке Микк Коол называет нынешние погодные условия ужасными.

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