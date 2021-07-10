Аномальная погода вносит коррективы в работу
Жаркая погода этой недели, когда температура поднимается выше 30 градусов, создает немало проблем тем, кому приходится часами работать на улице. Как они справляются?
Жаркая погода этой недели, когда температура поднимается выше 30 градусов, создает немало проблем тем, кому приходится часами работать на улице. Как они справляются?
На улице Калеви идет полная реконструкция проезжей части. Работают трактор, экскаватор и другая техника. Дождей давно не было и пыль стоит столбом, разлетаясь далеко вокруг. Строители говорят, что жильцы окрестных домов иногда жалуются: приходится по несколько раз в день полы мыть, потому что в такую жару держать окна закрытыми невозможно. Но строителям приходится еще хуже - даже в полуденное пекло остановить процесс нельзя.