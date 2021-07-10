Аномальная погода вносит коррективы в работу

На улице Калеви идет полная реконструкция проезжей части. Работают трактор, экскаватор и другая техника. Дождей давно не было и пыль стоит столбом, разлетаясь далеко вокруг. Строители говорят, что жильцы окрестных домов иногда жалуются: приходится по несколько раз в день полы мыть, потому что в такую жару держать окна закрытыми невозможно. Но строителям приходится еще хуже - даже в полуденное пекло остановить процесс нельзя.