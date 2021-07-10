Школьники спасают туристический сектор от нехватки работников

Эрик раньше работал на стройке, обслуживал посетителей в Йыхвиском концертном доме. В Мяэтагузе он попал в рамках школьного проекта. Во время их визита в отель управляющая упомянула, что рабочие руки им пригодились бы. На следующее утро Эрик отправил свое резюме и получил приглашение приехать в ресторан на пробный день.