Сб, 10.07.2021
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Школьники спасают туристический сектор от нехватки работников

Хелери Титто и Эрик Сафонов во время школьных каникул работают в ресторане спа-отеля Мяэтагузе. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во время школьных каникул Эрик Сафонов и Хелери Титто решили не сидеть сложа руки дома, а приехали работать в отель мызы Мяэтагузе.

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Эрик раньше работал на стройке, обслуживал посетителей в Йыхвиском концертном доме. В Мяэтагузе он попал в рамках школьного проекта. Во время их визита в отель управляющая упомянула, что рабочие руки им пригодились бы. На следующее утро Эрик отправил свое резюме и получил приглашение приехать в ресторан на пробный день.

Конечно, ресторанная карьера началась не гладко. Бокалы падали из рук, но клиенты относились с пониманием. Меню изначально было незнакомым, молодой человек ничего не мог ответить на вопросы клиентов. Теперь Эрик понаблюдал за происходящим на кухне и благодаря этому знает детали меню.

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