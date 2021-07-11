Нарва-Йыэсууский пляж привлекает многих своей огромной протяженностью: девять километров мелкого песка от устья реки Нарвы до глинта и валунов Удриа.

Нарва-Йыэсууский пляж привлекает многих своей огромной протяженностью: девять километров мелкого песка от устья реки Нарвы до глинта и валунов Удриа. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ида-Вирумаа - один из самых благословенных уездов Эстонии в жаркое лето, потому что красивые и приятные места для купания здесь найдутся в большинстве окрестностей. Можно сказать, что за последние годы здесь много сделано для того, чтобы отдыхающим было максимально комфортно проводить время в жаркие летние деньки. "Северное побережье" решило осмотреть самые популярные пляжи уезда и выяснить, что там изменилось к лучшему, а где есть недостатки.

НАРВА-ЙЫЭСУУ: бесконечный песчаный пляж, как в Италии

На пляже высится спасательная вышка со спасателями и табло, а также с флагом. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Столичный житель Прийт со своей большой семьей завершают в эти дни большое исследование северного побережья от границы Таллинна до Нарва-Йыэсуу - все места без исключений, куда только разрешено заезжать на машине. В Ида-Вирумаа у них за спиной прибрежные города и поселки, начиная от Пуртсе. "На северном побережье самое хорошее место, по-моему, Вызу (Ляэне-Вирумаа), а второе за ним - это, конечно, Нарва-Йыэсуу", - не сомневается ценитель. Не нужно сомневаться в этом и читателю.

Пляж в Нарва-Йыэсуу многим нравится тем, что он чертовски длинный: девять километров нежного песка тянутся от устья пограничной реки Нарва до глинта и каменных валунов Удриа. Можно выбрать людное место, оказавшись в самом очаге курортной жизни, а можно забраться километров за пять от центра, где концентрация тел кратно ниже.

Можно без труда найти вдалеке официальный нудистский пляж протяженностью 400 метров, чтобы отбросить уже все условности. Но самые сексуальные формы встречаются отнюдь не только там.

Парковка - проблема

В центр курорта Нарва-Йыэсуу добираться удобнее через большую Нарву, а вот на тихую периферию дорога будет проще по второстепенному шоссе через Удриа и Мерикюла.

Поиск свободного парковочного места в центре Нарва-Йыэсуу в час пик может оказаться серьезным испытанием. Это проблема курорта. Парковку, кстати, надо оплатить через мобильное приложение, а в противном случае более чем реально обнаружить штрафной квиток под дворником на лобовом стекле.

Когда все парковочные возможности в центре исчерпаны, знающие люди едут ближе к Удриа, вне зоны платной парковки. Автомобили там выстраиваются бесконечной вереницей вдоль дороги, но втиснуться реально. Тропинки оттуда к пляжу ведут через лес с комарами и слепнями.

Хорошо обустроенный пляж

Официальный и самый благоустроенный морской пляж Нарва-Йыэсуу имеет протяженность приблизительно 1,1 километра. Тут есть полный набор удобств: кабинки для переодевания, скамейки, урны, несколько душевых, чтобы смыть с тела песок и морскую воду. У этих душевых с холодной пресной водой обычно резвятся малыши с лейками и ведерками.

Над центром пляжа высится спасательная вышка со спасателями и с табло о состоянии пляжа, а также с флагом. С цветом флага курортники, впрочем, не считаются.

Стационарные туалеты поставлены горуправой на двух ведущих к морю улицах - Парковой и Гана. В первом весь день (до 21.00) на службе работница, занимающаяся уборкой и разменом денежных купюр для дверного автомата, во втором - только автомат. Это правда, что с банковской карточкой там не пописать, и можно предполагать, что большинство делают это по кустам и в море - природа же терпит.

Также на прилегающих к пляжу улицах - прямо у кромки пляжа - несколько киосков с питьем и закусками. Там принимают все виды платежей. Если отойти от центра пляжа, то на берегу стоит издалека видный и очень уютный ресторан "Меретаре", а еще поодаль - пляжный бар спа-гостиницы "Мересуу". На полпути между ними хорошо прячется за дюной маленькая семейная кофейня "Альбатрос".

В самые людные и жаркие выходные дни на пляже работают прокаты плавсредств и развлечений. Можно погонять на акваскутере или погрести веслом на модном SUP-е. На пляже у "Мересуу" обустроены две площадки для игры в пляжный волейбол.

Море удивляет природной силой

Наиболее часто обсуждаемой проблемой городского пляжа в центре Нарва-Йыэсуу бывает морская тина. Иногда она противно плещется в воде, иногда - собрана в кучи, но еще не увезена и воняет, а иногда - полный порядок. Доминирует здравое мнение, что с этой особенностью моря надо не бороться, а считаться.

Вообще, это одно из главных развлечений при поездке на море в Нарва-Йыэсуу - по пути туда не знаешь, как будет выглядеть пляж в этот раз: вода окажется холодной или потеплее, ветрено или тихо, волна или гладь. Даже береговая линия видоизменяется каждый день по-новому, отмели поднимаются из воды и уходят снова вниз. Немного разобраться с изменчивой обстановкой поможет морская веб-камера в уже упомянутом "Альбатросе".

Дмитрий, отдыхающий с семьей на пляже в Нарва-Йыэсуу и называющий себя очень непритязательным туристом, говорит, что его все совершенно устраивает: "Отвечает моим ожиданиям на сто процентов".

- Плюс этого пляжа - его протяженность и природная натуральность, - отмечает собеседник.

Тоже выехавший на пляж нарвский туристический гид и историк Александр Опенко, много изучавший курортную жизнь в тутошнем поселке Гунгербург, признается, что позитивно настроен ко всему, что происходит в нашем веке. "Хотя очевидно, что по части инфраструктуры у нас не Пярну", - замечает он.

- Нарва-Йыэсуу хорош для экотуризма, здесь красивая природа. Это ценили как сто лет назад, так и сегодня ценят. Уютное маленькое местечко.

Илья Смирнов

ЛИПОВАЯ ЯМКА: скромный пляж в месте нескромной красоты

У Липовки свой козырь - это открывающийся отсюда вид на миллион. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвский городской речной пляж Липовая ямка, или Липовка, расположенный в зоне отдыха Йоаорг, не так популярен, как морской пляж в Нарва-Йыэсуу, куда стремятся все. Но у Липовки свой козырь - это открывающийся отсюда вид на миллион.

Нарвский пляж Липовая ямка не сильно широко раскинулся у речной заводи. Протекающее за береговой перемычкой основное речное русло закрыто для плавания законом, поскольку является пограничным водоемом.

Рядом с этим местом высятся два пограничных колосса - крепости Нарвы и Ивангорода, а на самом пляже в 2013-2016 годах выстроили оригинальной архитектуры пляжное здание.

Правда, при строительстве пляжного здания изменили угол берегового склона и завезли песок иной фракции, из-за чего пляж стал смываться ливневыми потоками; ежегодно приходится завозить новый песок и выравнивать. Кроме того, в прошлом чисто песчаный пляж теперь стал быстро зарастать травой. Все это отпугивает особо привередливую часть пляжников, предпочитающих лучше съездить в Нарва-Йыэсуу.

Но и для Липовой ямки предостаточно желающих окунуться и позагорать. Горожане из близстоящих домов идут сюда прямо в купальных костюмах. Достоверно известно, что есть и приезжие завсегдатаи Липовки, покоренные шикарной панорамой этого места отдыха.

Пляж оборудован криво стоящими, но все же кабинками для переодевания, урнами, парой кранов с чистой водой. С утра до вечера несут службу на вышке береговые спасатели.

Детских развлечений в этом месте нет, если не считать развлечением саму воду, доставляющую кучу радости.

С рестораном на втором этаже пляжного здания у властей Нарвы ничего так и не получилось, но у входа сейчас работает ларек с минимальным набором напитков и закусок.

Туалет в пляжном здании доступен за 40 евроцентов. Но туалет - это, конечно, не главное там дело: в пляжном здании работает популярный тренажерный зал.

Пара бесплатных автопарковочных зон есть в непосредственной близости, и их почти всегда хватает.

Стараниями Нарвской горуправы осуществляется контроль речной воды у пляжа. В прошлые годы была проблемой слабая проточность в плавательной заводи, но потом прочистили каналы - и обстановка, кажется, улучшилась, цветения воды стало меньше.

Пляж в Йоаорге сегодня дает отдыхающим авансовое обещание: уже буквально скоро, в нынешнем году, в этом месте строители начнут продлевать нарвский береговой променад. Да, кусок берега пограничной реки чуть утратит свою "природность", но в широком смысле городская инфраструктура выиграет от этого новшества.

Илья Смирнов

ТОЙЛА: с едой все в порядке, с туалетами посложнее

Если ресторан вас не интересует, можно взять мороженое в пляжном салоне по соседству. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Когда кто-то начинает говорить о пляже Тойла, то первое заявление знатоков - что вода здесь почти всегда холодная. Зачастую это все же миф.

Правда, особенность побережья Тойла в том, что температура воды летом здесь практически всегда зависит от направления ветра. Самая холодная вода во время восточного ветра, но не каждый раз. Маленькая подсказка: если вы находитесь на пляже Тойла и хотите оценить температуру воды визуально, то может помочь рекомендация, согласно которой, если вода мутная и с водорослями - значит она теплая, а если чистая и прозрачная, то попрохладнее.

Температура колеблется

Действительно, температура воздуха в Тойла в случае градусов воды подчас не играет роли. Также было замечено, что если воздух показывает плюс 27, вода может быть аж на 20 градусов холоднее.

Еще для тойлаского пляжа от природы характерна каменистая береговая линия, которая на входе в воду почти сразу становится песчаной.

Пляж Тойла долгое время был для местных властей своего рода гадким утенком, на которого не обращали особого внимания. Традиционно сюда в хорошую погоду на протяжении десятилетий приезжает много народа, но с обслуживанием были проблемы. Приличное заведение питания открыли лишь в прошлом сезоне. Вместо прежней портовой корчмы, которая предлагала обжаренные в масле пельмени и чесночный хлеб, теперь работает более изысканный ресторан "Toila Mereresto", где цены могут, правда, показаться кусачими, но если учесть расположение и вид с террасы ресторана, то все это может быть включено в цену. Но это такой ресторан, где, например, бургер стоит 9,5 евро, салат - около 8 евро, пиво - 3 евро, домашний лимонад - 3,5 евро. Более изысканные вторые блюда, конечно, в районе 14-18 евро.

Если ресторан вас не интересует, можно взять мороженое или кофе в пляжном салоне по соседству. Кроме того, на пляже останавливаются еще два общепита на колесах, где предлагают мороженое и курицу гриль.

С туалетами на тойласком пляже странная история. На весь пляж открыта одна опустошаемая пластиковая уличная уборная, которой многие люди не хотят пользоваться по эстетическим соображениям. В то же время как в пляжном салоне, построенном при поддержке Евросоюза, так и рядом с велопешеходной дорогой есть приличные смывные туалеты, которые почему-то закрыты для людей. Видно, волости накладно их обслуживать. Разумеется, клиенты могут воспользоваться туалетом "Mereresto".

Волейбольные площадки, тренажерный городок и многое другое

На пляже построены две волейбольные площадки, тренажерный городок и качели, где в хорошую погоду всегда много народу. На чистоту пляжа в последнее время тоже нельзя пожаловаться: его убирают каждый день, также есть урны для мусора. Как и раздевалки, в некоторых из которых, правда, забыли прикрепить крючки для одежды.

Парковка в зоне тойлаского пляжа платная: она стоит 5 евро и платить нужно парковочному контролеру. Кто платить не хочет, может оставить своего четырехколесного коня на бесплатной парковке примерно в километре от берега и прогуляться до пляжа через парк. В этом году рядом с дорогой, ведущей к пляжу, начали строительство велопешеходной дороги, что сделает более удобным пеший путь к пляжу. Хотя строительство немного застопорилось.

Однако многие местные жители любят греться на солнышке на так называемом старом пляже, до которого на машине больше добраться нельзя, но отдыхающие ценят там большую приватность.

Эрик Калда

КАУКСИ: причудский любимец купальщиков

В этом году в Каукси завершили строительство нового пляжного здания, которое, правда, еще не заработало в полном объеме. ФОТО: Erik Kalda / Põhjarannik

Еще десять лет назад основной развивающей силой пляжа Каукси была природа, однако направленные на развитие шаги последнего времени значительно прибавили удобств для отдыхающих.

Я помню время, когда тогдашняя Ийзакуская волостная управа нарочито не занималась пляжем Каукси, говоря, что волость не имеет никакой выгоды от его развития. От отдыхающих, приезжающих из других мест, якобы остается только мусор, что оборачивается для самоуправления дополнительными расходами.

Открытие пляжного здания - большое событие этого года

Но ни мусор, ни отдыхающие из-за этого никуда не делись из Каукси в прекрасную летнюю погоду: великолепные дюны, сосновый бор и золотой песчаный пляж по-прежнему привлекают сюда отдыхающих из Йыхви, Раквере и Тарту.

Открытие построенного волостью пляжного здания стало большим событием в этом году: продолжением небольшого деревянного променада и смотровых площадок, построенных несколько лет назад.

На первом этаже пляжного здания открыто маленькое кафе, где, например, пиво стоит 4 евро, вода - 1,5, кофе - 3 евро. Также можно подкрепиться легкой закуской или салатом. В будущем на втором этаже здания планируется, правда, открыть более просторное заведение питания. Однако сейчас там конференц-зал, и жизнь пока не кипит.

Любителям поесть более сытно повара столовой расположенной рядом деревни отдыха предложат классику прошлого, например, мясной рулет за 5 евро или другую горячую еду, которую обычно называют домашней, включая суп и десерт. Всем этим можно насладиться на террасе с изумительным видом на озеро.

Между двумя большими зданиями обосновались более мелкие продавцы. Но и здесь, помимо напитков, можно также получить еду, например, во время нашего пребывания предлагали жареного судака за 7 евро.

Отдыхающие из Йыгева довольны

- Это наше маленькое море, - говорят трое веселых мужчин средних лет, которые приехали сюда отдыхать из Йыгева. Они говорят, что у них поблизости нет равноценного пляжного места отдыха. Компания ночевала в расположенных там же кемпингах деревни отдыха "Каукси". "Здесь тяжело найти размещение, особенно по выходным", - сетует один из них.

- Красивых русских молодух меньше стало по сравнению с тем, как было когда-то, - лукаво добавляет другой, когда прошу их рассказать о каких-нибудь недостатках.

Компания мужчин из Йыгева наслаждается отличной погодой и красивой природой. ФОТО: Эрик Калда / Põhjarannik

С туалетами здесь обстоит по-разному. В пляжном здании есть, правда, современное место, куда и короли ходят пешком, но за него придется заплатить 1 евро. За столовой действующей здесь еще с советских времен деревни отдыха тоже есть уборная, но только для клиентов деревни отдыха. Тем, кто не хочет платить или снимать жилье, приходится довольствоваться пластиковым уличным туалетом, установленным в лесу рядом с детской площадкой. Также пару лет назад здесь были построены новые деревянные кабинки для переодевания.

Пляж и его окрестности чистые. Парковка стоит 3 евро и может быть оплачена в парковочном автомате наличными или мобильным платежом. Платная парковка доступна здесь круглосуточно, и даже если вы придете вечером, например, в 21.00 разок поплавать, можете в случае неуплаты за парковку обнаружить за дворником квитанцию о штрафе, или, более точно, решение о начислении пени. Штраф 30 евро. Плата за парковку действует до полуночи, независимо от того, в какое время и как надолго вы приедете сюда, чтобы насладиться пляжными радостями. Для жителей волости Алутагузе парковка бесплатная.

Эрик Калда

СИЛЛАМЯЭ: только вышел погулять - и уже на пляже!

В этом году силламяэсцы получили кусочек нового пляжа. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Побывав на берегу, мы узнали, что именно это обстоятельство является главным моментом притяжения отдыхающих не только из числа местных жителей, но и приезжих из соседних городов.

Из города сюда можно прийти и пешком, но на парковке много автомобилей. "Собирались в Нарва-Йыэсуу, но по дороге решили остановиться здесь: вода теплая, неглубоко, песок - что еще надо для короткого отдыха?" - задает риторический вопрос семья из Кохтла-Ярве, решившая понежиться у воды пару часов.

Когда-то город был популярным курортом, возможно, тогда силламяэский пляж выглядел по-другому. Сейчас он находится практически в центре города, вид потрясающий - с одной стороны на порт, с другой виднеется Нарва-Йыэсуу. Однако пляжной инфраструктуры по большому счету нет. Увидели лишь одну, явно не первой молодости кабинку для переодевания. Рядом останки маленького здания, возможно, пляжного кафе. При подходе к пляжу поставлено несколько урн для мусора, при взгляде на которые вспомнилась старая шутка: "Урна - это место, возле которого бросают мусор". Однако справедливости ради стоит отметить: непосредственно на пляжной полосе мы мусора не видели.

Спасатели есть, рядом с их постом висит зеленый флаг и информация о том, что температура воздуха - 27, воды - 23. Нечастое, надо сказать, явление в наших краях.

Неширокая полоса, по которой можно прогуляться, усыпана песком вперемешку с галькой, поэтому ходить по ней удобнее в обуви. Туалетов нет, и это большой минус, но имеются биотуалеты на автостоянке - если приспичит, можно и пробежаться до нее пару сотен метров. Там же есть контейнер для сбора пустой тары.

Длинный пляж называют "старым", но есть и новый - в этом году оборудовано метров двести-триста береговой полосы, примыкающей к новому променаду, построенному в прошлом году. Три новых кабинки для переодевания, можно удобно разместиться как на песке или камнях, так и на деревянных мостках. В будний день народа почти нет, но, говорят, по выходным отдыхающих хватает.

- Не привыкли к этому месту еще, наверное, - делает вывод один из таких Игорь Власов. - Здесь красиво, дети могут наверху поиграть - есть развлечения для них. Большой минус - отсутствие туалетов на променаде, надо наверх идти. Воду, перекус - тоже с собой взять придется, поблизости нет кафе или киоска. Идея для предпринимателей - могли бы разносить мороженое, воду или передвижной киоск установить.

Ирина Кивисельг

ЛИЙМАЛА: из запретной зоны в любимое место отдыха

Песчаная коса пляжа Лиймала простирается на несколько километров. ФОТО: Erik Kalda / Põhjarannik

Когда Тийт Куусмик, много лет бывший мэром Кивиыли, а позже членом Рийгикогу, мальчишкой бегал с друзьями купаться на пляж Лиймала, в один прекрасный день советские пограничники их поймали, отвезли на кордон и заставили находившуюся в запретной зоне без разрешения ребятню чистить картошку. Теперь здесь чистят картошку работники фешенебельного ресторана "Tulivee", обслуживая всех, кто только хочет сюда прийти.

Пляж Лиймала в волости Люганузе является особенным в том смысле, что его развитие взял в свои руки частный предприниматель. В результате теперь здесь есть как заведения питания и размещения, музей, так и смотровая башня.

Растущая популярность

После восстановления независимости Эстонии, когда исчезли советские пограничники и Лиймала с его красивой песчаной косой стал излюбленным местом отдыха для жителей ближайших окрестностей, сюда приезжает все больше народа и со всей Эстонии.

Мы посетили Лиймала в прошлое воскресенье, и хотя здесь было построено много парковочных мест, их все еще не хватает, и некоторым отдыхающим пришлось оставить свои машины подальше от узкой проезжей части.

За парковку здесь плату не берут. Есть кабинки для переодевания, но у их пользователей могут возникнуть небольшие проблемы из-за того, что в кабинках нет крючков для одежды. Сам пляж песчаный, но если зайти в воду за комплексом "Tulivee", то дно здесь довольно неприятно каменистое. Местные жители знают, что песчаное дно находится в паре сотен метров в сторону Азери.

Проблема с парковкой

- То, что было сделано в Лиймала за последние годы, просто фантастика, но проблема с парковкой, правда, большая, - говорит Тийт Куусмик.

Туалетом можно воспользоваться в ресторане "Tulivee", но есть еще и уличная уборная. Имеется небольшая детская игровая площадка и волейбольная площадка.

В ресторане второе блюдо стоит 9-15 евро, суп - 5, вода в кувшине - 2, пиво 3-3,60, кофе - 2,5 евро.

Когда много лет назад я позвонил Тийту Куусмику, тогдашнему члену Рийгикогу, чтобы узнать, как работают члены Рийгикогу летом, я застал его как раз на пляже Лиймала. Куусмик тогда в шутку ответил, что именно здесь он и встречается с народом, потому что его избиратели находятся на пляже. Кажется, что с каждым годом Лиймала становится для избирателей все более приятным местом отдыха.

Эрик Калда

АА: ничего, кроме природных красот и загорающих

Завсегдатаи уверяют, что в этом году валунов на пляже Аа как будто стало больше, но их обилие не отталкивает отдыхающих. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Близлежащий от Ярвеской части Кохтла-Ярве пляж находится в Аа. Несмотря на то, что общественный транспорт уже несколько лет сюда не ходит и по-прежнему нет никаких удобств для отдыхающих, загорающих много даже в будний день.

Импровизированная автостоянка заполнена машинами, некоторые проезжают вдоль берега в поисках тени или удобного спуска. Движению никто не препятствует - прежде на дюны не пускали.

Очевидно, что трава не кошена, тропинки к морю протоптаны жаждущими солнца и воды. Удивительно, что, несмотря на то, что пляж остается диким, много мусора не видно ни на прибрежной полосе, ни в кустах. "Бросают, но такие, как я, приезжают с пустыми пакетами, которые потом заполняем тем, что оставили "забывчивые" люди, - констатирует кохтлаярвеска Рийна. - Поэтому пока чисто, но, думаю, ненадолго".

Здесь нет ничего, кроме природных красот, о былом напоминают почти разрушенные стены бывших туалетов и пляжного кафе, поэтому на долговременное пребывание рассчитывать не стоит.

У пляжа есть арендатор: Люганузеское волостное управление несколько лет назад подписало договор на 30 лет с ТОО "Valmaks Grupp". Поначалу предприниматели занимались очисткой пляжа и вырубкой деревьев и кустов, была приведена в порядок дорога, ведущая к пляжу... Стало чище, и, возможно, благодаря этому отдыхающих тоже намного прибавилось. Однако к нынешнему сезону здесь ничего не делали и не планируют. Как объясняет член правления "Valmaks Grupp" Михаил Карцев, они не отказываются от договора, но энтузиазм и заинтересованность в обустройстве пляжа пропала.

- Никакой поддержки от властей нет, полностью вкладывать собственные средства в то, что нам не принадлежит, не видим смысла, - конкретизирует он. - Чтобы развивать этот пляж, необходимо в первую очередь провести электричество, воду. Поддержки не нашли. Неоднократно писали в волость письма с разными идеями и предложениями, власти менялись, мы писали снова, но ответ один - денег нет. Осенью прошлого года выражали готовность приобрести эту территорию в собственность, но ответа нет до сих пор.

Поэтому в текущем сезоне ждать улучшений здесь не приходится.