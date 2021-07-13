Направляясь в Причудье, стоит заглянуть в гостеприимный дом самоваров, где можно подробно рассмотреть 135 экземпляров и отведать иван-чай. Чтобы принимать гостей стильно, хозяйка Херлинг Меси вдобавок к самоварам собирает чашки в горошек.

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Страсть к самоварам возникла из того, что таллиннка Херлинг и тартусец Марко построили свой общий дом на берегу Чудского озера в деревне Варнья.

- Марко был здесь пограничником, я столичная красотка на каблуках и в юбке. Юбки остались, а каблуки сменились калошами, - рассказывает Херлинг, как на сегодня продолжающаяся уже семь лет сельская жизнь изменила ее прежний уклад.