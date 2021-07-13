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Увезенный самовар заложил основы самоварного дома
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Херлинг Меси с большой страстью рассказывает о своей постоянно растущей коллекции самоваров. Самоварный дом в деревне Варнья в летний сезон открыт для всех с пятницы по воскресенье; на неделе - по предварительному заказу для групп. Если пройти вперед, то через пару домов стоит посетить галерею Воронья, хозяин которой Рауль Орешкин. Человек, который в бытность руководителем Тартуского Нового театра привез в Нарву успешный летний спектакль "Кремлевские соловьи".
Направляясь в Причудье, стоит заглянуть в гостеприимный дом самоваров, где можно подробно рассмотреть 135 экземпляров и отведать иван-чай. Чтобы принимать гостей стильно, хозяйка Херлинг Меси вдобавок к самоварам собирает чашки в горошек.
Страсть к самоварам возникла из того, что таллиннка Херлинг и тартусец Марко построили свой общий дом на берегу Чудского озера в деревне Варнья.