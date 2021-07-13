Увезенный самовар заложил основы самоварного дома

Херлинг Меси с большой страстью рассказывает о своей постоянно растущей коллекции самоваров. Самоварный дом в деревне Варнья в летний сезон открыт для всех с пятницы по воскресенье; на неделе - по предварительному заказу для групп. Если пройти вперед, то через пару домов стоит посетить галерею Воронья, хозяин которой Рауль Орешкин. Человек, который в бытность руководителем Тартуского Нового театра привез в Нарву успешный летний спектакль "Кремлевские соловьи". ФОТО: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik