В Раннапунгерья оплатить парковку можно соответственно возможностям кошелька
Парковка, что неподалеку от устья реки Раннапунгерья в Алутагузеской волости, платная, но табличка разрешает платить столько, сколько человеку посильно.
Парковка, что неподалеку от устья реки Раннапунгерья в Алутагузеской волости, платная, но табличка разрешает платить столько, сколько человеку посильно.
"Парковка платная. Деньги можно оставить в кассе на столбе в соответствии с возможностями вашего кошелька" - гласит текст на знаке, обозначающем парковку, за которой находится площадка, где каждое лето проходит Фестиваль у маяка.