Вт, 13.07.2021
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В Раннапунгерья оплатить парковку можно соответственно возможностям кошелька

Такой знак парковки приветствует прибывших на берег реки Раннапунгерья, причем выясняется, что оплатить парковку клиент может соответственно своему карману. ФОТО: Erik Kalda / Põhjarannik

Парковка, что неподалеку от устья реки Раннапунгерья в Алутагузеской волости, платная, но табличка разрешает платить столько, сколько человеку посильно.

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"Парковка платная. Деньги можно оставить в кассе на столбе в соответствии с возможностями вашего кошелька" - гласит текст на знаке, обозначающем парковку, за которой находится площадка, где каждое лето проходит Фестиваль у маяка.

Земля эта частная, и ее владелец Тармо Ааре говорит, что такая организация парковки там была уже несколько лет. "Ранее это не особенно действовало, а вот в прошлом и в этом году за парковку начали поступать деньги", - он отмечает, что для владельца эта оплата - для покрытия расходов на сохранение и благоустройство площадки.

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