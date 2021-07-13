В Раннапунгерья оплатить парковку можно соответственно возможностям кошелька

"Парковка платная. Деньги можно оставить в кассе на столбе в соответствии с возможностями вашего кошелька" - гласит текст на знаке, обозначающем парковку, за которой находится площадка, где каждое лето проходит Фестиваль у маяка.

Земля эта частная, и ее владелец Тармо Ааре говорит, что такая организация парковки там была уже несколько лет. "Ранее это не особенно действовало, а вот в прошлом и в этом году за парковку начали поступать деньги", - он отмечает, что для владельца эта оплата - для покрытия расходов на сохранение и благоустройство площадки.