Засуха сильнее бьет по яровым культурам
Полтора месяца назад земледельцам досаждали излишки воды, не позволявшие выполнять весенние работы в обычном ритме. Теперь природа предлагает другую крайность: засуху и палящий зной.
Полтора месяца назад земледельцам досаждали излишки воды, не позволявшие выполнять весенние работы в обычном ритме. Теперь природа предлагает другую крайность: засуху и палящий зной.
Земледельцы говорят, что больше всего из-за погоды пострадали яровые. Из-за холодной и долгой весны они всходили медленно, потом им навредил избыток воды, теперь угнетает аномальная жара.