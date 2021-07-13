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Засуха сильнее бьет по яровым культурам

Ааре Вент поливает овощи выборочно: воду получают те культуры, которые позднее, как предполагается, окупят дополнительные затраты. ФОТО: Aare Vent

Полтора месяца назад земледельцам досаждали излишки воды, не позволявшие выполнять весенние работы в обычном ритме. Теперь природа предлагает другую крайность: засуху и палящий зной.

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Земледельцы говорят, что больше всего из-за погоды пострадали яровые. Из-за холодной и долгой весны они всходили медленно, потом им навредил избыток воды, теперь угнетает аномальная жара.

- В этом году бросает из крайности в крайность, а растениеводство хочет стабильности, - констатирует руководитель ТОО "Hiiemägi" Хейки Куусмик.

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