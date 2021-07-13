Виновником гибели птенцов при вырубке в Йыхви признан работник "TREV-2"
Год назад в ходе вырубки деревьев для строительства променада в образовательном городке в Йыхви погибли птенцы, так как осмотр деревьев был недостаточно тщательным.
Год назад в ходе вырубки деревьев для строительства променада в образовательном городке в Йыхви погибли птенцы, так как осмотр деревьев был недостаточно тщательным.
Разрешение на рубку, выданное Йыхвиским волостным управлением, устанавливало для исполнителя работ условие: не вырубать дерево, если в его кроне имеются птичьи гнезда с яйцами или птенцами.
16 июня в Инспекцию окружающей среды сообщили об обнаружении погибших птенцов на участке рубки.
В ходе расследования выяснилось, что ответственный за соблюдение условий разрешения на рубку представитель АО "TREV-2 Grupp" не осмотрел деревья перед вырубкой. Не проверили деревья и занимавшиеся их вырубкой арбористы, которые предположили, что это уже сделал владелец разрешения на рубку.
Из-за вырубки дерева с птичьим гнездом погибли по меньшей мере три птенца. Департамент окружающей среды назначил работнику "TREV-2", не выполнившему осмотр деревьев, наказание в виде штрафа в размере 280 евро.