Вт, 13.07.2021
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Виновником гибели птенцов при вырубке в Йыхви признан работник "TREV-2"

На улице Харидузе из-за вырубки деревьев погибли птенцы. ФОТО: Инспекция окружающей среды

Год назад в ходе вырубки деревьев для строительства променада в образовательном городке в Йыхви погибли птенцы, так как осмотр деревьев был недостаточно тщательным.

Разрешение на рубку, выданное Йыхвиским волостным управлением, устанавливало для исполнителя работ условие: не вырубать дерево, если в его кроне имеются птичьи гнезда с яйцами или птенцами.

16 июня в Инспекцию окружающей среды сообщили об обнаружении погибших птенцов на участке рубки.

В ходе расследования выяснилось, что ответственный за соблюдение условий разрешения на рубку представитель АО "TREV-2 Grupp" не осмотрел деревья перед вырубкой. Не проверили деревья и занимавшиеся их вырубкой арбористы, которые предположили, что это уже сделал владелец разрешения на рубку.

Из-за вырубки дерева с птичьим гнездом погибли по меньшей мере три птенца. Департамент окружающей среды назначил работнику "TREV-2", не выполнившему осмотр деревьев, наказание в виде штрафа в размере 280 евро.

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