В приемных комиссиях вторую волну абитуриентов ждут в августе

В понедельник в первой половине дня в Йыхвиское отделение Ида-Вирумааского центра профобразования (IVKHK) пришли только два человека. Но член приемной комиссии Сергей Егоровцев не расстроен, говорит, для середины июля тишина - обычное дело. Тем более что на улице жара. В среднем во всех трех городах поступает около 30 заявлений в день.

- Мы уже приняли 1200 заявлений, - утверждает он. - Это количество равно цифре запланированного приема на этот год. Работаю в приемной комиссии пятый год и по опыту знаю, что не все придут в августе на собеседование, как и то, что июльское затишье - временное, активные поступления начнутся в последний месяц лета. Поэтому наиболее ясная картина сложится к началу сентября.