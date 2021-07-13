В приемных комиссиях вторую волну абитуриентов ждут в августе
В Ида-Вирумааском центре профобразования в этом году открыли 55 групп по 38 специальностям разных отраслей экономики, заявления принимают до 13 августа.
В Ида-Вирумааском центре профобразования в этом году открыли 55 групп по 38 специальностям разных отраслей экономики, заявления принимают до 13 августа.
В понедельник в первой половине дня в Йыхвиское отделение Ида-Вирумааского центра профобразования (IVKHK) пришли только два человека. Но член приемной комиссии Сергей Егоровцев не расстроен, говорит, для середины июля тишина - обычное дело. Тем более что на улице жара. В среднем во всех трех городах поступает около 30 заявлений в день.