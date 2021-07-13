Четыре легкоатлета из Ида-Вирумаа участвуют в первенстве Европы среди юниоров

Первой в четверг на старт соревнований выйдет представительница йыхвиского клуба "Visa" Пиппи Лотта Энок, которая начнет состязания семиборья с бега на 100 метров с препятствиями.

Установившая в июне свой личный рекорд - 5515 очков - Энок с этим результатом среди девушек Европы (U20) в этом сезоне на девятом месте. Если норвежка Хенриетте Йегер с 6154 очками вне конкуренции, то остальных входящих в первую десятку разделяет не более 250 очков.

Рекордная серия Энок в отдельных видах выглядела так: бег на 100 метров с препятствиями - 14.55, прыжок в высоту - 1,66, толкание ядра - 10,87, бег на 200 метров - 25.12, прыжок в длину - 6,05, метание копья - 42,77 и бег на 800 метров - 2:24.95.

Два года назад на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, проходившем в Баку, она заняла четвертое место.

Тренирующиеся под руководством Александра Хворых представители клуба Кохтла-Ярве 17-летний Виктор Морозов и 15-летняя Анна Паненко участвуют в ЧЕ как в прыжках в длину, так и в тройном прыжке, соревнуясь с конкурентами на несколько лет старше. При этом Морозов в тройном прыжке в европейском классе U20 находится в первой десятке, т.е. с результатом 15,43 в тройном прыжке занимает девятое место. В прыжках в длину он в этом году из-за ветра приличного результата не добился, но все же прыгнул на 7,40 метра, что дает право занимать в европейском классе U20 25-е место.

Анна Паненко нынче установила личный рекорд в тройном прыжке - 13,01, но будучи на четыре года моложе лучших в Европе она занимает 18-е место.

Моложе своих соперников в состязании по ходьбе и представитель силламяэского "Калева" 16-летний Артур Дьячук. Нынче у него лучший результат - 48.43. В классе U20 в число лучших 50 он не входит.