СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Упавший на рабочем месте мужчина нуждается в стационарном лечении

Семейные ссоры на выходных

Полиция сообщила о пяти случаях, которые зарегистрированы в Ида-Вирумаа за выходные, когда мужчины избивали своих супруг или сожительниц. Кроме того, 35-летний мужчина нанес в квартире телесные повреждения своей матери. Полиция задержала всех шестерых преступников.

Покупатель пылесоса обманул

31-летняя женщина, которая хотела продать свой пылесос неизвестному лицу, лишилась 473 евро. После размещения объявления о продаже на интернет-портале с ней связался через WhatsApp человек, который заявил, что хочет купить пылесос. Он отправил женщине ссылку, убедив ее, что для получения денег, запрошенных за пылесос, она должна ввести свидетельство пользователя банка, персональный идентификационный код и пароль Smart-ID. Женщина ему поверила и внесла запрошенную информацию. Пылесос продан не был, но с банковского счета женщины пропали 473 евро.

Понадеялся на выигрыш

Неизвестный позвонил 38-летнему мужчине из Силламяэ и сообщил, что тот выиграл денежный приз, предложив помочь получить деньги. Мужчину попросили установить программу удаленного доступа AnyDesk и ввести пароль Smart-ID, что тот и сделал. Затем мошенники перевели деньги с банковского счета мужчины на другой счет. Ущерб уточняется.

Мужчина, прыгнувший с речного трамвайчика в реку Нарву, оштрафован

Вечером в пятницу 26-летний мужчина спрыгнул с речного трамвайчика "Caroline", курсирующего между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, в реку Нарва и доплыл до эстонского берега. Этот прыжок обойдется мужчине в 200 евро, так как купаться в реке Нарве в не предназначенных для этого местах запрещено.

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