ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ "Голос гор" хочет бросить якорь в Каукси

- Год из-за коронавируса не ходил на концерты, так что сейчас у меня хорошее настроение, - говорит Ханс, прибывший из Таллинна в Каукси вечером в пятницу на начало фестиваля, и очень хвалит это место: - Здесь очень комфортно, прекрасная среда, а в тени деревьев не так и жарко. До сих пор все было здорово.

Ивар Мурд, один из организаторов фестиваля, сказал, что в прошлом году после начала коронавируса казалось апокалиптичным проводить фестиваль на склонах массива породы. "В этом году захотели провести его на берегу с той мыслью, чтобы дать людям возможность расслабиться и снять напряжение, которое в течение последнего года испытывали", - он добавил, что поскольку выбор места оказался удачным, то возможно проведение "Голоса гор" в Каукси и в будущем.

На вечере открытия фестиваля на сцену вышел ансамбль "Holy Motors", гитарист которого Лаури Раус сказал, что на сцене чувствовал себя как на отдыхе. "Не столько ощущение фестиваля, сколько санатория. У меня возникла теплая связь с публикой, а у публики, в свою очередь, с ансамблем".

Ансамбль "Holy Motors" выступает на сцене почти у кромки воды. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

До выступления в Каукси у "Holy Motors" со времени последнего выступления прошло семь месяцев. "Это было то, чего мы давно ждали. Когда наконец вышли на сцену, не испытывали никаких затруднений. Мы наслаждались этим", - добавил Раус.

Помимо "Holy Motors", из эстонских артистов на сцене побывали Genka & DEW8, "Saint Cheaterburg", Väike PD, Мейстеряан. Из-за рубежа на фестиваль прибыли Око Эбомбо (Франция), Prins Emanuel и "Inre Kretsen Grupp" (Швеция), Яакко Эйно Калеви (Финляндия) и другие.

Ритмичная музыка Мейстеряана звала гостей танцевать. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В передвижной кинотеатр "Дружба" (в сотрудничестве с кинотеатром "Sõprus") гости пришли насладиться просмотром документального фильма Мадиса Лигема и Таави Аруса "Unistus Ameerika tuurist" ("Мечта об американском туре"), короткометражки Ромета Эско "Välguga löödud" ("Ударом молнии"), а также ленты "Une-Mati", которая объединяет артхаусное творчество мультипликатора Мати Кютта.