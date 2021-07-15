МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.07-22.07 ⟩ В Йыхви впервые состоится исторический фестиваль

КУЛЬТУРА

Четверг, 15 июля

* В Михайловской церкви в Йыхви в 18.00 - полчаса органной музыки: музицирует Марис Ойдекиви.

Марис Ойдекиви. ФОТО: Частный архив

* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - концерт из серии "Июльские четверги": Андрей Маркус, Урмас Рятсеп и Эвилина Леванидова.

Пятница, 16 июля

* На певческой эстраде в Тойла в 20.00 - юбилейный тур Тоомаса Анни. Билеты - 10,90-14,90 евро.

Тоомас Анни. ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Суббота, 17 июля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - открытие выставки репродукций картин Н.К. Рериха "Культура и мир - святой край человечества". Выставка открыта до 31 июля.

Четверг, 22 июля

* На Йыхвиской музыкальной площадке (ул. Парги, 40) - Йыхвиский исторический фестиваль, посвященный деятельности Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви и 30-летию восстановления независимости Эстонской Республики. В 11.00 - поход-воспоминание "Город Йыхви - 30 лет назад" (гид Валло Реймаа; начало - на площадке у йыхвиской Михайловской церкви). В 12.00 - открытие исторического фестиваля и передвижной выставки Исторического музея "Внимание! 1991! Старт!". В 12.15 - интерактивная программа "Ностальгическое путешествие во времени". В 14.00 - дискуссии и воспоминания членов Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви, журналистов и бывших уездных старейшин Ида-Вирумаа. В 15.30 в камерном зале Йыхвиского концертного дома - документальные фильмы из архивов Яака Ээльметса и ERR.

* На певческой эстраде в Йыхви в 18.00 - ретроконцерт: выступают ансамбль "Laine" и Вольдемар Куслап, при участии танцевальной группы "Jõhvikamoos".

* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - концерт из серии "Июльские четверги": Сергей Кленский.

* В концертном зале "Женева" в Нарве в 19.00 - летний концерт-променад.

СПОРТ

Четверг, 15 июля

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; трио.

Пятница, 16 июля

* В центре оздоровительного спорта "Эккекюла" в Нарве в 21.30 - ночной велозаезд.

Суббота, 17 июля

* На Вокаском стадионе в 10.00 - чемпионат Эстонии по петанку; смешанные дуэты.

* В центре оздоровительного спорта "Эккекюла" в Нарве в 11.00 - Нарвский велозаезд.

* На тренировочной площадке у Йыхвиского футбольного стадиона в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии 3vs3. Информация: www.sportiv.ee.

* На кивиылиском терриконе в 11.30 - Кивиылиский мотокросс; день первый.

* От мызы Пагари в 12.00 стартует V Забег двух мыз. Точка старта - на 2,7 км, дистанции - 7 км и 2,7 км, малышовый забег - в 11.20 перед мызой Мяэтагузе. Информация: www.alutagusesport.ee.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - юношеский турнир по вольной борьбе "Nublust Nabiks".

Воскресенье, 18 июля

* На Вокаском стадионе в 10.00 - чемпионат Эстонии по петанку; соло.

* На кивиылиском терриконе в 12.00 - Кивиылиский мотокросс; день второй.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: ФК "Феникс" (Йыхви) - ФК "Курессааре".

Вторник, 20 июля

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в Паннъярве в 18.00 - этап забега умельцев Паннъярвеской беговой серии.

* На тренировочной площадке у Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.

Среда, 21 июля

* На Алутагузеской трассе по диск-гольфу в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

Четверг, 22 июля

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в Паннъярве в 17.30 - старт веловечеров "Stokker" - Jõhvi - Ida-Virumaa".

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; соло.

РАЗНОЕ

Четверг, 15 июля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - мастер-класс для детей "Imeline veealune maailm" / "Замечательный подводный мир". Вход по билетам на выставку.

* В зале мызы Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ida-Viru investeerib" / "Ида-Виру инвестирует": Лийзи Кирх, Кадри Мясак. Билет - 17 евро.

Пятница, 16 июля

Алексей Туровский. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

* В визит-центре Алутагузеского национального парка в Каукси в 18.00 - вечер природы с Алексеем Туровским. На вечере природы можно будет посмотреть фильм о сокровищах Алутагузеского национального парка и услышать захватывающие истории о животном мире Алутагузеского национального парка. Бесплатно.

Суббота, 17 июля

* В Нарва-Йыэсууском краеведческом музее с 10.30 до 15.30 - день кафе.

* На деревенской площади в Эрра в 18.00 - празднование 780-летия деревни Эрра.

Воскресенье, 18 июля

* На Вокаском пруду с 8.00 - фестиваль Вокаского пруда: 8.00 - рыболовные соревнования, 10.00 - чемпионат Эстонии по петанку, 14.00 - "Saladuste puu", спектакль "Teatribuss", 16.00 - чемпионат Тойлаской волости по диск-гольфу, 19.00 - концерт Герли Падар и Лаура Лийва "Kummardus Tina Turnerile ja Brian Adamsile".

ФОТО: Eesti Kultuurkapital