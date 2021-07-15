В вирумааском фосфорите обнаружены и редкоземельные металлы

При изучении двух кернов, извлеченных из йыхвиского месторождения железа посредством бурения полтора года назад, искали прежде всего ценные металлы, которые могут сопутствовать железу.

- Что-то там есть, но немного, - сказала директор Эстонской геологической службы Сирли Сипп Кулли. Например, обнаружили некоторые металлы, которые в других странах сопутствуют золоту. Самого золота не нашли. Не нашли вообще ничего такого, что позволило бы сразу начать добычу. Но исследование надо обязательно продолжать.