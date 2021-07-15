В вирумааском фосфорите обнаружены и редкоземельные металлы
Исследования железа и фосфорита в Ида-Вирумаа дают надежду, что в здешних земных недрах действительно могут содержаться редкоземельные металлы.
Исследования железа и фосфорита в Ида-Вирумаа дают надежду, что в здешних земных недрах действительно могут содержаться редкоземельные металлы.
При изучении двух кернов, извлеченных из йыхвиского месторождения железа посредством бурения полтора года назад, искали прежде всего ценные металлы, которые могут сопутствовать железу.