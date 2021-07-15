Чт, 15.07.2021
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В вирумааском фосфорите обнаружены и редкоземельные металлы

Если фосфориту сопутствует достаточное количество редкоземельных металлов, в будущем это даст многим работу в Вирумаа. ФОТО: Sirli Sipp Kulli

Исследования железа и фосфорита в Ида-Вирумаа дают надежду, что в здешних земных недрах действительно могут содержаться редкоземельные металлы.

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При изучении двух кернов, извлеченных из йыхвиского месторождения железа посредством бурения полтора года назад, искали прежде всего ценные металлы, которые могут сопутствовать железу.

- Что-то там есть, но немного, - сказала директор Эстонской геологической службы Сирли Сипп Кулли. Например, обнаружили некоторые металлы, которые в других странах сопутствуют золоту. Самого золота не нашли. Не нашли вообще ничего такого, что позволило бы сразу начать добычу. Но исследование надо обязательно продолжать.

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