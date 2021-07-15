Чт, 15.07.2021
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СПАСАТЕЛИ ⟩ Подростки подожгли трубу

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ilja Smirnov /Põhjarannik

Четверо подростков во вторник притащили и уложили мусор в трубу, что в центре садоводства Эдизе Йыхвиской волости, и подожгли его. 

Заметившие это люди сообщили об этом, и поспешившие на помощь спасатели потушили загоревшийся мусор.

Подростками занялся полицейский патруль. 

Огонь уничтожил 14 гаражных боксов

В Оруской части города Кохтла-Ярве во вторник во второй половине дня сгорели 14 гаражных боксов.

Сообщение о том, что на улице Кеск загорелись гаражи, спасатели получили в районе 16.00, и когда они прибыли на место, то застали открытое пламя. Тушение было завершено около семи вечера.

Причины возгорания пока неизвестны.

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