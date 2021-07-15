СПАСАТЕЛИ ⟩ Подростки подожгли трубу
Четверо подростков во вторник притащили и уложили мусор в трубу, что в центре садоводства Эдизе Йыхвиской волости, и подожгли его.
Четверо подростков во вторник притащили и уложили мусор в трубу, что в центре садоводства Эдизе Йыхвиской волости, и подожгли его.
Заметившие это люди сообщили об этом, и поспешившие на помощь спасатели потушили загоревшийся мусор.
Подростками занялся полицейский патруль.
В Оруской части города Кохтла-Ярве во вторник во второй половине дня сгорели 14 гаражных боксов.
Сообщение о том, что на улице Кеск загорелись гаражи, спасатели получили в районе 16.00, и когда они прибыли на место, то застали открытое пламя. Тушение было завершено около семи вечера.
Причины возгорания пока неизвестны.