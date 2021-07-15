Знаменитый литовский летчик-пилотажник покажет трюки на Йыхвиском аэродроме

69-летний Кайрис становился чемпионом как Европы, так и мира по высшему пилотажу на самолете в отдельных дисциплинах. Самый известный его полет состоялся в 1999 году, когда он за 25 минут пролетел под десятью мостами Вильнюса. В Каунасе он "протиснулся" вверх шасси под пешеходным мостом. В 2010 году в Риге Кайрис пролетел под Вантовым мостом через реку Даугаву. В числе прочего он сам разработал самолет "JuKa", предназначенный для аэробатики.

В День авиации, который состоится на Йыхвиском аэродроме, Кайрис выполнит пилотаж на самолете Су-31.

В программу Дня авиации входят соревнования летательных аппаратов и демонстрационные полеты. На День авиации также приглашены парашютисты и авиамоделисты. На аэродроме можно будет ознакомиться с различными летательными аппаратами: "Cessna 172M", "Aviat Husky A-1B", "Piper Cherokee", "Enstrom 480B". На мероприятии будут представлены компания "Magnetic MRO", занимающаяся обслуживанием самолетов, Эстонская авиационная академия, Департамент транспорта и Спасательный департамент.

На концерте выступят Йыхвиский биг-бенд, молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии и ансамбль "DB4" (группа директора Хендрика Агура и учащихся), а также ансамбль "Shanon". Кохтла-Ярвеская гимназия с этой осени начнет преподавать специальности, связанные с авиацией.