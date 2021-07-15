Сто двадцать ангелочков из разных стран слетелись в Кохтла-Ярве

Коллекционер собирала фигурки ангелов много лет, не только в Эстонии, они привезены из Украины, Польши, Англии, Китая и других стран. Говорит, что увлеклась давно, накопилось около двухсот, но принесла меньше - сколько смогли разместить в библиотечных витринах.