Сто двадцать ангелочков из разных стран слетелись в Кохтла-Ярве
В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки Татьяна Ивушкина впервые представляет коллекцию "Маленький ангел". Вход - свободный.
В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки Татьяна Ивушкина впервые представляет коллекцию "Маленький ангел". Вход - свободный.
Коллекционер собирала фигурки ангелов много лет, не только в Эстонии, они привезены из Украины, Польши, Англии, Китая и других стран. Говорит, что увлеклась давно, накопилось около двухсот, но принесла меньше - сколько смогли разместить в библиотечных витринах.
Татьяна - создатель Музея украинской культуры и новую экспозицию посвящает 30-летию восстановления независимости Эстонии и Украины. В пятницу, 16 июля, состоится открытие экспозиции - хозяйка ангелочков готова рассказать разные истории, связанные с ее коллекцией, и ответить на все вопросы.