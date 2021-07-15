СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина и женщина напали на женщину
Полиция задержала 38-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которые на улице Раквере в Нарве напали на женщину, нанеся той телесные повреждения.
Полиция задержала 38-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которые на улице Раквере в Нарве напали на женщину, нанеся той телесные повреждения.
В квартире на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 63-летний мужчина ударил спутницу жизни, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.
Золотые украшения, ноутбук, видеокамера, банковская карта и 560 евро наличными были похищены из квартиры по улице Тууслари в Кохтла-Ярве.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.