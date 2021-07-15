СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина и женщина напали на женщину

В квартире на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 63-летний мужчина ударил спутницу жизни, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.

Вор вынес золото, технику и деньги

Золотые украшения, ноутбук, видеокамера, банковская карта и 560 евро наличными были похищены из квартиры по улице Тууслари в Кохтла-Ярве.

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