Многострадальная улица Каэвури дождалась перемен

Ценовые предложения сделали четыре предприятия - "Jõhvi KEK", "N&V", "Kohtla Ehitusteenus" и "Teearu Grupp". После вскрытия конвертов наименьшее оказалось у "Jõhvi KEK" - 573,929 (без налога), наибольшее - 657622 (без налога) - у "Teearu Grupp". Однако в ходе подготовки подписания договора победитель конкурса не смог ответить на все дополнительные вопросы, в частности, по использованию материалов - проверяющие обнаружили их несоответствие предусмотренным в проекте. Не дождавшись объяснений в срок, организаторы приняли решение отстранить "Jõhvi KEK" от конкурса.