Чт, 15.07.2021
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Многострадальная улица Каэвури дождалась перемен

Об ужасных условиях для движения на улице Каэвури говорили много лет, только в этом году появилась возможность их изменить. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило победителя конкурса госпоставки на капремонт улицы Каэвури - это местное предприятие "Kohtla Ehitusteenus" с ценовым предложением 641134 евро.

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Ценовые предложения сделали четыре предприятия - "Jõhvi KEK", "N&V", "Kohtla Ehitusteenus" и "Teearu Grupp". После вскрытия конвертов наименьшее оказалось у "Jõhvi KEK" - 573,929 (без налога), наибольшее - 657622 (без налога) - у "Teearu Grupp". Однако в ходе подготовки подписания договора победитель конкурса не смог ответить на все дополнительные вопросы, в частности, по использованию материалов - проверяющие обнаружили их несоответствие предусмотренным в проекте. Не дождавшись объяснений в срок, организаторы приняли решение отстранить "Jõhvi KEK" от конкурса.

Во вторник на заседании горуправления победителем было утверждено ТОО "Kohtla Ehitusteenus" с предложением 641134 евро (без налога). Если в течение двух недель результат не будет опротестован, договор подпишут и работы начнутся.

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