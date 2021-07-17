Брет Клемм: Финансовая грамотность оставит без работы судебных исполнителей и коллекторов

Финансовая грамотность, или эффективное управление деньгами, - это набор навыков, знаний, привычек и моделей поведения, необходимых для принятия разумных решений в денежных делах и обеспечения экономического благополучия своей семьи.

Финансовая грамотность могла бы настолько укорениться в людях, чтобы на нее опирались при принятии повседневных решений. Для достижения желаемых целей и благополучия важно спланировать финансовую сторону своей жизни как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу: чего хочется сделать и достичь через год, пять или 30 лет? Если ты планируешь свои действия и знаешь свой доход, то сможешь также осознанно решить, каким будет качество твоей жизни в пенсионном возрасте.

Целью стратегии продвижения финансовой грамотности эстоноземельцев является среди прочего информирование людей о необходимости регулярно откладывать деньги, то есть создавать резерв. Особенно наглядно это продемонстрировал неожиданно разразившийся кризис COVID-19: тем, у кого не было необходимой финансовой подушки, пришлось сложнее, когда сократили заработную плату или рабочую нагрузку.

Наличие финансового резерва также дает больше свободы выбора, например, при смене неподходящего места работы, и позволяет легче справляться с неожиданностями, если, к примеру, появится требующая значительных денежных затрат проблема со здоровьем, человек потеряет работу или сломается бытовая техника. Если денежный запас имеется, не придется внезапно и в срочном порядке брать заем.

Было бы хорошо осознавать, что если вещь невозможно купить сразу, то не стоит и брать ее в кредит, за некоторыми исключениями - например, покупка дома с помощью банковского займа. Вместе с тем, прежде чем брать кредит в банке, а также пользоваться другими продуктами и услугами, стоит сравнить разные предложения и выбрать самую выгодную услугу с наилучшими условиями.

Но если у человека возникают трудности с выплатой кредита, было бы хорошо, чтобы услуга долгового консультирования была доступна всем. К сожалению, она еще не так широко распространена, и люди не всегда осмеливаются обратиться к долговому консультанту из-за ложного стыда или потому что не верят в эффективность услуги. Цель на ближайшие годы - сделать услугу долгового консультирования более доступной. В долгосрочной перспективе целью могло бы быть такое государство, в котором судебные исполнители, коллекторы, а также долговые консультанты останутся без работы, потому что у людей не будет возникать затруднений - их финансовые дела будут в полном порядке.

Когда денежные дела в порядке, финансовая подушка создана и получено достаточно знаний, стоит инвестировать, чтобы сохранить или приумножить существующие активы. Для этого должно быть достаточно знаний, смелости, а также удобных, недорогих и простых возможностей.