Брет Клемм: Финансовая грамотность оставит без работы судебных исполнителей и коллекторов
В деле продвижения финансовой грамотности государство хочет указывать направление, поддерживая жителей Эстонии в приобретении соответствующих знаний и навыков.
В деле продвижения финансовой грамотности государство хочет указывать направление, поддерживая жителей Эстонии в приобретении соответствующих знаний и навыков.
Финансовая грамотность, или эффективное управление деньгами, - это набор навыков, знаний, привычек и моделей поведения, необходимых для принятия разумных решений в денежных делах и обеспечения экономического благополучия своей семьи.
Финансовая грамотность могла бы настолько укорениться в людях, чтобы на нее опирались при принятии повседневных решений. Для достижения желаемых целей и благополучия важно спланировать финансовую сторону своей жизни как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу: чего хочется сделать и достичь через год, пять или 30 лет? Если ты планируешь свои действия и знаешь свой доход, то сможешь также осознанно решить, каким будет качество твоей жизни в пенсионном возрасте.
Целью стратегии продвижения финансовой грамотности эстоноземельцев является среди прочего информирование людей о необходимости регулярно откладывать деньги, то есть создавать резерв. Особенно наглядно это продемонстрировал неожиданно разразившийся кризис COVID-19: тем, у кого не было необходимой финансовой подушки, пришлось сложнее, когда сократили заработную плату или рабочую нагрузку.
Наличие финансового резерва также дает больше свободы выбора, например, при смене неподходящего места работы, и позволяет легче справляться с неожиданностями, если, к примеру, появится требующая значительных денежных затрат проблема со здоровьем, человек потеряет работу или сломается бытовая техника. Если денежный запас имеется, не придется внезапно и в срочном порядке брать заем.
Было бы хорошо осознавать, что если вещь невозможно купить сразу, то не стоит и брать ее в кредит, за некоторыми исключениями - например, покупка дома с помощью банковского займа. Вместе с тем, прежде чем брать кредит в банке, а также пользоваться другими продуктами и услугами, стоит сравнить разные предложения и выбрать самую выгодную услугу с наилучшими условиями.
Но если у человека возникают трудности с выплатой кредита, было бы хорошо, чтобы услуга долгового консультирования была доступна всем. К сожалению, она еще не так широко распространена, и люди не всегда осмеливаются обратиться к долговому консультанту из-за ложного стыда или потому что не верят в эффективность услуги. Цель на ближайшие годы - сделать услугу долгового консультирования более доступной. В долгосрочной перспективе целью могло бы быть такое государство, в котором судебные исполнители, коллекторы, а также долговые консультанты останутся без работы, потому что у людей не будет возникать затруднений - их финансовые дела будут в полном порядке.
Когда денежные дела в порядке, финансовая подушка создана и получено достаточно знаний, стоит инвестировать, чтобы сохранить или приумножить существующие активы. Для этого должно быть достаточно знаний, смелости, а также удобных, недорогих и простых возможностей.
В ближайшие годы планируется проанализировать использование инвестиционных счетов, чтобы сделать эту систему еще более привлекательной. Также планируется проанализировать и внести предложения насчет того, как мотивировать людей использовать выгодные с точки зрения налогообложения возможности долгосрочного инвестирования в рамках накопительных пенсий.
Людей нужно подбадривать заниматься предпринимательством и давать им знания о том, с чего начать и где найти недостающие ресурсы для развития своего бизнеса, если личных уже недостаточно.
Помимо того, что человек должен сам отвечать за свои решения, поставщики услуг тоже должны быть ответственными и руководствоваться благополучием своих клиентов. Целью на ближайшие годы является создание решений, поддерживающих ответственное кредитование с точки зрения как кредитора, так и заемщика, чтобы оба знали, какие обязательства имеются у человека, прежде чем он возьмет на себя новые. Также планируется создать систему внесудебного решения споров, связанных с финансовыми услугами.
Очень важно, чтобы люди умели распознавать финансовое мошенничество. С этой целью планируется сотрудничество в области предотвращения финансового мошенничества и информирования населения.
Чтобы финансовая грамотность стала более распространенной и применяемой, она должна быть максимально широко доступна на протяжении всей жизни человека. Это значит, что обучать финансовой грамотности надо системно уже начиная с детского сада, на протяжении всех лет учебы в школе, и возможности обучения должны быть созданы также для взрослых людей.
Не менее важно наличие учебных материалов и возможностей повышения квалификации для учителей, которые смогут на своих уроках интегрировать темы финансовой грамотности со всеми предметами. Сейчас связанные с финансовой грамотностью темы преподаются на уроках человековедения и обществоведения, а также в рамках факультативного предмета "Предпринимательство и экономика". Однако возможности для интеграции предлагает каждый предмет: технология, языки, математика, география, труд и другие предметы. В то же время обучение финансовой грамотности во многом зависит от заинтересованности и мотивации самих учителей, поэтому важно сосредоточиться также на их поддержке.
Например, первый год организуются менторские клубы для учителей, где эксперты обучают учителей теории, связанной с различными аспектами финансовой грамотности, а у педагогов в ходе общения друг с другом появляются идеи, как передать полученные знания ученикам. В будущем планируется создание таких менторских клубов в каждом уезде.
Статья опубликована в финансовом блоге Министерства финансов.