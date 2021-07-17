Поляна, прозванная Чудомяэ, находится примерно в трех километрах от Силламяэ, и за семь лет ее существования дорогу сюда нашли не только местные жители. Слава разлетелась, и, приезжая в эти края, гости города и страны интересуются - как добраться до этой достопримечательности, которой нет ни на одной карте или страницах туристического справочника.

Силламяэские пенсионеры начали создавать свое место для отдыха в конце старой дороги, по которой любят прогуливаться горожане и которую называют тропой здоровья - здесь бегают, занимаются скандинавской ходьбой, просто прогуливаются. Когда-то она вела к хуторам, которых давно нет. Вокруг только лес, что многим нравится - уверяют, что дышится здесь гораздо лучше, чем в городе, хоть и стоит он на берегу моря.