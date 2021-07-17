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СИЛЛАМЯЭСКАЯ ПОЛЯНА СКАЗОК ⟩ Укрывшееся в лесу Чудомяэ не отыщешь на карте
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Егор Горбунов каждый год мастерит деревянные символы года - пусть несовершенные, но фантастически привлекательные.
Поляна, прозванная Чудомяэ, находится примерно в трех километрах от Силламяэ, и за семь лет ее существования дорогу сюда нашли не только местные жители. Слава разлетелась, и, приезжая в эти края, гости города и страны интересуются - как добраться до этой достопримечательности, которой нет ни на одной карте или страницах туристического справочника.