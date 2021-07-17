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В деревне Варья обосновались... гномы
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У Геннадия Федорова на размещение своего пластикового "зоопарка" в деревне Варья каждое утро уходит полтора часа. И так уже 12 лет подряд.
Почти каждое утро в восемь часов в деревне Варья рядом с кафе останавливается белый фургончик. Плотный мужчина приоткрывает дверцы и вытаскивает из багажного отделения гнома. Гномессу. Затем на площадке выстраиваются все остальные - гномики, петушки, курочки, собачки, овечки. Хозяин ставит в ряд осликов с повозками. Слева располагаются гуси, а крокодилы и сероватый варан прячутся в центре газона.
Житель Йыхви Геннадий Федоров и есть тот самый мужчина, который продает эту красоту на обочине шоссе Таллинн - Нарва уже 12 лет.