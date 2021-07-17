Почти каждое утро в восемь часов в деревне Варья рядом с кафе останавливается белый фургончик. Плотный мужчина приоткрывает дверцы и вытаскивает из багажного отделения гнома. Гномессу. Затем на площадке выстраиваются все остальные - гномики, петушки, курочки, собачки, овечки. Хозяин ставит в ряд осликов с повозками. Слева располагаются гуси, а крокодилы и сероватый варан прячутся в центре газона.