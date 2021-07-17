Сб, 17.07.2021
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Уменьшение объемов вылова ряпушки повышает цену рыбы

Ряпушки осталось выловить еще около двадцати тонн. ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees

Чтобы молодняк ряпушки был достаточно многочисленным, зимой Чудское озеро должно быть сковано льдом - чем дольше, тем лучше. В последние годы это случается нечасто.

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В этом сезоне разрешается выловить в два раза меньше ряпушки, чем прошлым летом. Прошлым летом разрешалось освоить чуть больше половины допустимого объема позапрошлого года. 

Объемы вылова ряпушки очень сильно колеблются год к году

  • Ряпушка - рыба с короткой продолжительностью жизни, и ее численность в течение короткого периода времени колеблется в больших пределах.
  • С начала века и на протяжении 11 лет лов ряпушки был полностью запрещен.
  • Впервые вылов был разрешен только в 2011 году, тогда и в последующие годы разрешалось выловить 10 тонн.
  • С 2016 года количества начали расти: 15 тонн, 45 тонн, а в 2018 году - аж 400 тонн.
  • Последовал спад: в 2019 году разрешалось выловить 325 тонн, в следующем году - 170 тонн, нынче - 88,5 тонны.

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