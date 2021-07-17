Уменьшение объемов вылова ряпушки повышает цену рыбы
Чтобы молодняк ряпушки был достаточно многочисленным, зимой Чудское озеро должно быть сковано льдом - чем дольше, тем лучше. В последние годы это случается нечасто.
Чтобы молодняк ряпушки был достаточно многочисленным, зимой Чудское озеро должно быть сковано льдом - чем дольше, тем лучше. В последние годы это случается нечасто.
В этом сезоне разрешается выловить в два раза меньше ряпушки, чем прошлым летом. Прошлым летом разрешалось освоить чуть больше половины допустимого объема позапрошлого года.