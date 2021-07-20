Анвар Самост: Сидеть помалкивая в дальнем углу стола не в интересах Эстонии

"Не могу отделаться от ощущения, что мы по-прежнему живем в то время, когда мы только хотели вступить в Европейский союз. Преобладает мнение, что все, что приходит из Европы, - данность, и мы просто должны заимствовать это в наше право. Европейские дела - нечто очень от нас далекое. Этакая глупость, которую просто нужно выполнять". Так писала ровно десять лет назад Кая Каллас - тогда не премьер-министр, а член Рийгикогу.

Каллас продолжала: "Читая о представленных Эстонией позициях по различным политическим документам, замечаешь, что ни в одной из сфер мы не проявляем инициативу, а на манер примерного школьника отвечаем на вопросы, которые нам задают. Если какая-то сфера важна для нас, то почему бы нам самим не стать лидерами в этой сфере в Европейском союзе? Почему бы нам самим не предлагать идеи, которые могли бы реализовать другие? Ведь мы являемся Европейским союзом в той же мере, что и Германия или Финляндия. Нам всем было бы выгоднее отказаться от мыслительного шаблона, что местные дела Эстонии - это дела, в которых мы можем участвовать и принимать решения, а Европейский союз - это что-то вроде Москвы времен Советского Союза".

Сейчас Кая Каллас является премьер-министром Эстонии, а Эстония одно время председательствовала в Европейском союзе. Но в плане желания вести свою линию в Брюсселе или в сотрудничестве с другими странами, занимать позиции, отличающиеся от средних, и просто отстаивать свои интересы Эстония по-прежнему напоминает скромного ученика, который сидит в углу стола с тетрадкой на коленях и делает в ней заметки.

"За благородной целью к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в Европейском союзе на 55% по сравнению с уровнем 1990 года кроется множество возможных изменений, резко противоречащих интересам Эстонии и многих других стран-членов, а также простых людей. Плюс значительное ослабление суверенитета государств и существенный элемент административно-командной экономики". Анвар Самост

Один из самых удивительных моментов последних лет в этом отношении был несколько недель назад, когда Эстония наряду с Венгрией, Ирландией и другими странами-членами Европейского союза осталась при особом мнении на переговорах о минимальной ставке предложенного ОЭСР глобального корпоративного налога. Из-за исторически отличающейся налоговой системы у Эстонии здесь свои явные интересы, но и в целом трудно увидеть, что выгодного для малых государств в устранении налоговой конкуренции.

Несмотря на это, наша позиция была исключительной, особенно с учетом того, что на всех возможных уровнях на ведущих политиков Эстонии оказывалось сильное давление.