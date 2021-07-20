Анвар Самост: Сидеть помалкивая в дальнем углу стола не в интересах Эстонии
Формирование позиции по климатическому пакету Европейской комиссии могло бы стать для эстонских политиков задачей на самостоятельное мышление и поиск новых идей.
Формирование позиции по климатическому пакету Европейской комиссии могло бы стать для эстонских политиков задачей на самостоятельное мышление и поиск новых идей.
"Не могу отделаться от ощущения, что мы по-прежнему живем в то время, когда мы только хотели вступить в Европейский союз. Преобладает мнение, что все, что приходит из Европы, - данность, и мы просто должны заимствовать это в наше право. Европейские дела - нечто очень от нас далекое. Этакая глупость, которую просто нужно выполнять". Так писала ровно десять лет назад Кая Каллас - тогда не премьер-министр, а член Рийгикогу.
Каллас продолжала: "Читая о представленных Эстонией позициях по различным политическим документам, замечаешь, что ни в одной из сфер мы не проявляем инициативу, а на манер примерного школьника отвечаем на вопросы, которые нам задают. Если какая-то сфера важна для нас, то почему бы нам самим не стать лидерами в этой сфере в Европейском союзе? Почему бы нам самим не предлагать идеи, которые могли бы реализовать другие? Ведь мы являемся Европейским союзом в той же мере, что и Германия или Финляндия. Нам всем было бы выгоднее отказаться от мыслительного шаблона, что местные дела Эстонии - это дела, в которых мы можем участвовать и принимать решения, а Европейский союз - это что-то вроде Москвы времен Советского Союза".
Сейчас Кая Каллас является премьер-министром Эстонии, а Эстония одно время председательствовала в Европейском союзе. Но в плане желания вести свою линию в Брюсселе или в сотрудничестве с другими странами, занимать позиции, отличающиеся от средних, и просто отстаивать свои интересы Эстония по-прежнему напоминает скромного ученика, который сидит в углу стола с тетрадкой на коленях и делает в ней заметки.
"За благородной целью к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в Европейском союзе на 55% по сравнению с уровнем 1990 года кроется множество возможных изменений, резко противоречащих интересам Эстонии и многих других стран-членов, а также простых людей. Плюс значительное ослабление суверенитета государств и существенный элемент административно-командной экономики".Анвар Самост
Один из самых удивительных моментов последних лет в этом отношении был несколько недель назад, когда Эстония наряду с Венгрией, Ирландией и другими странами-членами Европейского союза осталась при особом мнении на переговорах о минимальной ставке предложенного ОЭСР глобального корпоративного налога. Из-за исторически отличающейся налоговой системы у Эстонии здесь свои явные интересы, но и в целом трудно увидеть, что выгодного для малых государств в устранении налоговой конкуренции.
Несмотря на это, наша позиция была исключительной, особенно с учетом того, что на всех возможных уровнях на ведущих политиков Эстонии оказывалось сильное давление.
Теперь на стол правительства лег насчитывающий более 3700 страниц климатический пакет, который состоит из 12 инициатив Европейской комиссии, касающихся политики в сфере климата, энергетики, землепользования, транспорта и налогообложения. За благородной целью к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в Европейском союзе на 55% по сравнению с уровнем 1990 года кроется множество возможных изменений, резко противоречащих интересам Эстонии и многих других стран-членов, а также простых людей. Плюс значительное ослабление суверенитета государств и существенный элемент административно-командной экономики.
Уже в самой Еврокомиссии пакет вызвал противостояние. Европейский комиссар по бюджету австриец Йоханнес Хан проголосовал против, а еще шесть комиссаров представили детальные возражения в отношении некоторых частей. По данным "Politico", противники были во всех трех крупных политических группах: во фракции Европейской народной партии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, фракции социал-демократов исполнительного заместителя председателя комиссии и главного по климатическим темам Франса Тиммерманса, а также либеральной фракции "Обновляя Европу".
Хотелось бы, чтобы правительство Эстонии как можно скорее ознакомилось с объемным пакетом документов и подготовило детальный анализ предложений Еврокомиссии и позицию Эстонии по ним.
Но почему бы не воспользоваться моментом и не пересмотреть самостоятельно сохраняющуюся десятилетиями экономическую политику Эстонии, зная, что в ближайшее время в любом случае придется проводить крупные реформы, которые в большом масштабе затронут налоговую систему и другие сферы экономики?
Обсуждаемые налоговые дебаты, в которых, с одной стороны, Партия реформ предлагает снижение подоходного налога на несколько процентов, а Центристская партия, с другой стороны, - повышение социального налога на несколько процентов, это чистой воды тонкая настройка. Налоговая система Эстонии в основной своей части была заложена 20 лет назад, а бюджетная политика сформировалась еще раньше.
Коллега Тоомас Сильдам недавно пригласил меня и Кярт Анвельт на "Vikerraadio", чтобы вспомнить крупнейшие политические скандалы в Эстонии, и включил в предварительный список сделку по продаже рублей и сделку по покупке оружия у Израиля. Однако усмотреть в них скандалы, особенно сегодня, очень трудно. Скорее, наоборот: это были смелые и давшие хорошие результаты шаги, каких эстонские политики позднее больше не делали.
А могли бы, потому что роль школьника, сидящего с тетрадкой в углу стола, никогда не была для Эстонии ни достаточной, ни подходящей.