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В городке Сил обороны готовы навесы для военной техники

Новые навесы занимают территорию размером с шесть футбольных полей. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На прошлой неделе в Йыхвиском военном городке завершилось строительство 13 навесов для хранения техники, занимающих территорию размером с шесть футбольных полей.

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Навесы стоимостью 3,6 миллиона евро построены на щебеночной площадке и закрыты с торцов. Под ними разместится находящаяся в Йыхвиском городке тяжелая техника - как большие, так и маленькие машины. Под одним навесом помещаются 28 больших и 56 маленьких машин.

Общая площадь застройки - 41000 квадратных метров, что равняется шести футбольным полям. К навесам подведено электричество, также имеется система сушки воздухом.

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