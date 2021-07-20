В городке Сил обороны готовы навесы для военной техники

Навесы стоимостью 3,6 миллиона евро построены на щебеночной площадке и закрыты с торцов. Под ними разместится находящаяся в Йыхвиском городке тяжелая техника - как большие, так и маленькие машины. Под одним навесом помещаются 28 больших и 56 маленьких машин.