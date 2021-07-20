Исландские кудесники электронной музыки вновь выступят в Нарве

Наряду с Бьорк это одна из статей музыкального экспорта Исландии, более 25 лет действующий ансамбль со своей новой программой в ходе европейского турне добрался и до Нарвы. Вспоминая выступление в Нарве два года назад, музыканты сказали: "Station Narva" была для нас как ударная волна!".

Они отметили, что это уникальный случай - выступить между Россией и ЕС, на востоке бурно развивающейся Эстонии. "Программа фестиваля и разнообразие исполнителей, культуры - как нечто освежающее на международном музыкальном ландшафте. Для нас честь выступить здесь, и мы без малейшего колебания приняли приглашение!"

Музыкальная программа "Station Narva 2021" Пятница, 6 августа * Нарвский музей: "GusGus" (IS), "Vök" (IS), Свен Грюнберг и ансамбль электронной музыки "Hingus", Вайко Эплик и "Eliit", "View" (FI), "The RIG" (RU), "Discourse Synthetique" (RU), Ясмин, "HUNT", Мик Мун, Сандер Мёлдер. * Клуб "Rо-Ro": "Saint Cheatersburg", "Pale Alison". Суббота, 7 августа Рони Сайз. ФОТО: Station Narva * Нарвский музей: Рони Сайз feat. Dynamite MC (UK), "AIGEL" (RU), Кристьян Рандалу, "Holy Motors", New Ro (FI), "AveNue", "Modulshtein", песни группы "Кино" - Станислав Булганин и Янно Рейм. * Клуб "Ro-Ro": "Oopus", световое шоу и продолжение праздника "Station Narva".

Прозаик и критик Оливер Берг в газете "Müürileht" о концерте "GusGus" два года назад писал так: "В любом случае яркое впечатление. Прекрасный звук, вообще все эти краски, и все... Чудесный звук, что тут скажешь. Что-то вроде более психоделичного "Pet Shop Boys"?".

На предстоящем концерте 6 августа в Нарвском замке "GusGus" выступит в дуэте с Маргрет Ран, певицей из исландского ансамбля "Vök", чей голос звучит и в новом студийном альбоме "GusGus" "Mobile Home".

По словам звукооператора "GusGus" Бигги Вейра и певца Даниэля Аугуста Харальдсона, альбом открывает окно в дистопию, в мир, захваченный машинами, где для бесцельно блуждающих душ одна лишь цель - поиск наслаждений.

Главный организатор "Station Narva" Хелен Сильдна сказала, что желание артистов класса "GusGus" вернуться на фестиваль с новой музыкой, означает лишь одно - фестиваль вышел на международную карту музыкальных событий.