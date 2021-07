Исландские кудесники электронной музыки вновь выступят в Нарве

Музыкальная программа "Station Narva 2021"

Пятница, 6 августа

* Нарвский музей: "GusGus" (IS), "Vök" (IS), Свен Грюнберг и ансамбль электронной музыки "Hingus", Вайко Эплик и "Eliit", "View" (FI), "The RIG" (RU), "Discourse Synthetique" (RU), Ясмин, "HUNT", Мик Мун, Сандер Мёлдер.

* Клуб "Rо-Ro": "Saint Cheatersburg", "Pale Alison".

Суббота, 7 августа

Рони Сайз. ФОТО: Station Narva

* Нарвский музей: Рони Сайз feat. Dynamite MC (UK), "AIGEL" (RU), Кристьян Рандалу, "Holy Motors", New Ro (FI), "AveNue", "Modulshtein", песни группы "Кино" - Станислав Булганин и Янно Рейм.

* Клуб "Ro-Ro": "Oopus", световое шоу и продолжение праздника "Station Narva".