Прогулки вдоль моря в Силламяэ станут еще приятнее
На днях начнется первый этап капитальной реконструкции улицы Ранна. Городское управление планирует также продлить морской променад в восточном направлении, он пройдет вдоль обновленной улицы.
На днях начнется первый этап капитальной реконструкции улицы Ранна. Городское управление планирует также продлить морской променад в восточном направлении, он пройдет вдоль обновленной улицы.
Работы по капитальной реконструкции улицы Ранна будут осуществляться в два этапа. Первый уже стартовал. Конкурс госпоставки на проведение работ выиграло ТОО "Viamer Grupp", сумма инвестиций в этот проект составит более 1,7 миллиона евро.