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Прогулки вдоль моря в Силламяэ станут еще приятнее

На улице Ранна скоро начнутся масштабные работы. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На днях начнется первый этап капитальной реконструкции улицы Ранна. Городское управление планирует также продлить морской променад в восточном направлении, он пройдет вдоль обновленной улицы.

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Работы по капитальной реконструкции улицы Ранна будут осуществляться в два этапа. Первый уже стартовал. Конкурс госпоставки на проведение работ выиграло ТОО "Viamer Grupp", сумма инвестиций в этот проект составит более 1,7 миллиона евро.

Дорожные строители до ноября приведут в порядок участок длиной 830 метров от бульвара Мере до пересечения с улицей Ивана Павлова. Заменят дорожное полотно, расширят проезжую часть. В договор включены благоустройство пешеходной зоны, обновление тротуаров, новые скамейки, парковки для велосипедов и урны для мусора. Высадят более 300 деревьев и кустарников. Возле здания на Ранна, 14 появятся автомобильная парковка и парковочные места для туристических автобусов. Будет проведена ливневая канализация.

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