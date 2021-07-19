Вт, 20.07.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

ФОТО ДНЯ ⟩ На бульваре Эстония провалился асфальт

На яме посередине дороги поставили предупреждающий знак. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В прошлый понедельник на бульваре Эстония неподалеку от дома №33а на дороге образовался небольшой, но довольно глубокий провал.

Помощник мэра по Ахтмеской части города Тийт Лиллеметс сказал, что на дороге установили предупреждающий знак. Причина провала еще выясняется. Предполагают, что так как посередине дороги проходит центральная канализационная труба, возможно, она прохудилась и произошел подмыв почвы.

Визуально видно, что внизу есть пустота, насколько она обширна, покажет вскрытие асфальта. Тийт Лиллеметс обратился к владельцу сетей АО "Järve Biopuhastus" с просьбой проверить. Но специалисты, которые могут провести необходимые исследования, были в отпуске, а по возвращении 19 июля пообещали сразу заняться проблемой - вскроют асфальт, оценят состояние трубы и приведут все в порядок.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back