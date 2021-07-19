ФОТО ДНЯ ⟩ На бульваре Эстония провалился асфальт

Помощник мэра по Ахтмеской части города Тийт Лиллеметс сказал, что на дороге установили предупреждающий знак. Причина провала еще выясняется. Предполагают, что так как посередине дороги проходит центральная канализационная труба, возможно, она прохудилась и произошел подмыв почвы.

Визуально видно, что внизу есть пустота, насколько она обширна, покажет вскрытие асфальта. Тийт Лиллеметс обратился к владельцу сетей АО "Järve Biopuhastus" с просьбой проверить. Но специалисты, которые могут провести необходимые исследования, были в отпуске, а по возвращении 19 июля пообещали сразу заняться проблемой - вскроют асфальт, оценят состояние трубы и приведут все в порядок.