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СПАСАТЕЛИ ⟩ Агрессивный гражданин мешал тушению пожара в квартире
16 июля 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ilja Smirnov /Põhjarannik

Вечером в пятницу в Ахтме в ходе тушения пожара в квартире спасателям пришлось бороться с агрессивным мужчиной.

Незадолго до пяти вечера на бульваре Эстония, по первоначальным данным, в ходе приготовления пищи загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Кухонное окно от жара разбилось. Спасатели, проникнув в квартиру, потушили пламя за несколько минут. Состояние здоровья владельца квартиры на месте проверили работники скорой.

При тушении пожара и проветривании лестничной клетки помехой оказался некий гражданин, который вел себя агрессивно и оскорблял спасателей. Им пришлось применить силу, чтобы не пропустить мужчину в задымленный подъезд, где он хотел открыть дверь квартиры. Была вызвана полиция, но к этому времени мужчина с места происшествия скрылся.

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