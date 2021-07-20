СПАСАТЕЛИ ⟩ Агрессивный гражданин мешал тушению пожара в квартире

Незадолго до пяти вечера на бульваре Эстония, по первоначальным данным, в ходе приготовления пищи загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Кухонное окно от жара разбилось. Спасатели, проникнув в квартиру, потушили пламя за несколько минут. Состояние здоровья владельца квартиры на месте проверили работники скорой.

При тушении пожара и проветривании лестничной клетки помехой оказался некий гражданин, который вел себя агрессивно и оскорблял спасателей. Им пришлось применить силу, чтобы не пропустить мужчину в задымленный подъезд, где он хотел открыть дверь квартиры. Была вызвана полиция, но к этому времени мужчина с места происшествия скрылся.