СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники снова обманули
Мошенникам снова удалось обманом обмануть двоих человек из Ида-Вирумаа. Злоумышленники действовали по той же схеме: получили доступ к банковским счетам, а затем сняли с них деньги.
Мошенникам снова удалось обманом обмануть двоих человек из Ида-Вирумаа. Злоумышленники действовали по той же схеме: получили доступ к банковским счетам, а затем сняли с них деньги.
В пятницу в ловушку их красноречия попала жительница Силламяэ, которой позвонил неизвестный, представивший служащим банка, и заявил, что с ее банковским счетом были совершены подозрительные операции. Чтобы остановить их, женщина сообщила свои пин-коды неизвестному лицу и в результате лишилась 4000 евро.
В субботу мужчина, проживающий в Люганузеской волости, таким же образом лишился примерно 5200 евро.
В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по улице Уус в Кохтла-Ярве 17-летнему молодому человеку угрожали ножом.
За выходные полиция получила пять сообщений о том, что мужчины избили или свою дочь, или нынешнего или бывшего супруга, или сожительницу. Четыре из этих случаев произошли в Нарве.
Полиция задержала 31-летнего мужчину, который в пятницу в одном из магазинов йыхвиского "Pargi keskus" украл парфюмерию на сумму 266 евро.
Гражданин Эстонии, прибывший в Россию на лодке через границу в районе кордона Васькнарва в воскресенье и вернувшийся оттуда, получил штраф в размере 200 евро за незаконное пересечение границы.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.