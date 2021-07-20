СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники снова обманули

В пятницу в ловушку их красноречия попала жительница Силламяэ, которой позвонил неизвестный, представивший служащим банка, и заявил, что с ее банковским счетом были совершены подозрительные операции. Чтобы остановить их, женщина сообщила свои пин-коды неизвестному лицу и в результате лишилась 4000 евро.

В субботу мужчина, проживающий в Люганузеской волости, таким же образом лишился примерно 5200 евро.

Парню угрожали ножом

В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по улице Уус в Кохтла-Ярве 17-летнему молодому человеку угрожали ножом.

Скандалы на выходных

За выходные полиция получила пять сообщений о том, что мужчины избили или свою дочь, или нынешнего или бывшего супруга, или сожительницу. Четыре из этих случаев произошли в Нарве.

Задержан вор духов

Полиция задержала 31-летнего мужчину, который в пятницу в одном из магазинов йыхвиского "Pargi keskus" украл парфюмерию на сумму 266 евро.

Мужчина, пересекший эстонскую границу на лодке, оштрафован

Гражданин Эстонии, прибывший в Россию на лодке через границу в районе кордона Васькнарва в воскресенье и вернувшийся оттуда, получил штраф в размере 200 евро за незаконное пересечение границы.

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