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Спасательный департамент закрыл леса в четырех уездах

В выходные спасатели тушили торфяной пожар в Вайвара. ФОТО: Силламяэская спасательная дружина

С минувшего воскресенья в Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также Йыгева- и Ярвамаа запрещено отправляться в чужой лес пешком и тем более на механических транспортных средствах.

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Спасательный департамент начиная с минувшего воскресенья запретил посещение лесов в четырех уездах. С оговоркой, что на частной земле - как в лесу, так и на торфяном болоте - собственники могут выполнять необходимые работы, в том числе рубить лес.

Спасательный департамент предполагает, что собственник леса заботится о своем имуществе и сам постарается сделать все, чтобы его лес не загорелся.

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