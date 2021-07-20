Спасательный департамент закрыл леса в четырех уездах
С минувшего воскресенья в Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также Йыгева- и Ярвамаа запрещено отправляться в чужой лес пешком и тем более на механических транспортных средствах.
С минувшего воскресенья в Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также Йыгева- и Ярвамаа запрещено отправляться в чужой лес пешком и тем более на механических транспортных средствах.
Спасательный департамент начиная с минувшего воскресенья запретил посещение лесов в четырех уездах. С оговоркой, что на частной земле - как в лесу, так и на торфяном болоте - собственники могут выполнять необходимые работы, в том числе рубить лес.