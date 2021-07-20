"Viru Keemia Grupp" хочет построить в волости Люганузе целлюлозный завод
"Viru Keemia Grupp" намерено построить близ Кохтла-Ярве, на территории Люганузеской волости, завод по производству целлюлозы и других биологических продуктов.
"Viru Keemia Grupp" намерено построить близ Кохтла-Ярве, на территории Люганузеской волости, завод по производству целлюлозы и других биологических продуктов.
АО "Viru Keemia Grupp" ("VKG") во вторник подало Люганузеской волости заявку на инициирование составления специальной планировки местного самоуправления, чтобы изучить возможности строительства комплекса по производству биологической продукции в Люганузеской волости.
В качестве возможного местоположения производственного комплекса стоимостью около 800 миллионов евро предлагаются два участка недвижимости в непосредственной близости от нынешней производственной территории "VKG".
Председатель правления "VKG" Ахти Асманн в письме властям Люганузеской волости отмечает, что проектная производственная мощность планируемого комплекса составит, в зависимости от продукции и сырья, 330000-500000 тонн в год, а годовая потребность в сырье составит 2,0-2,3 миллиона кубометров. Это на треть меньше, чем в проекте деревоперерабатывающего завода, который планировался в Тартумаа. Планируемый "VKG" завод обеспечит работой 250 человек, косвенных рабочих мест, по оценке предприятия, появится около тысячи.
Комплекс по производству биопродукции будет производить в виде сырья растворимую целлюлозу, талловое масло и возобновляемую энергию, биоудобрения и регуляторы роста растений. В виде конечной продукции комплекс будет выпускать сырье для производства тканей в текстильной промышленности - например, для производства вискозы. Кроме того, создание комплекса по производству биологических продуктов даст возможность производить различные виды биотоплива и химической продукции, такие как пластификаторы, связующие вещества, фенолы, полиэфиры, гидрогели, антиоксиданты и пр.
В комплексе планируется использовать для производства воду, откачиваемую из шахты "Ojamaa", годовая потребность в которой составляет 12,5 миллиона кубометров. Через будущую водоочистную станцию и уже имеющийся коллектор очищенная до надлежащего стандарта вода будет отводиться в Финский залив.
Согласно нынешним планам "VKG", производственный комплекс сможет начать работу не раньше 2026 года. По словам Асманна, производство биопродукции поможет сделать шаг вперед к диверсификации экономики Эстонии и Ида-Вирумаа и достижению целей в области окружающей среды, расширит возможности развития химии древесины и соответствует растущему общемировому запросу на расширение использования биологической продукции. "Проект развития, несомненно, окажет положительное социально-экономическое влияние как на местном, так и на государственном уровне. Новый проект сыграет важную роль в диверсификации региональной бизнес-среды, что особенно необходимо в рамках происходящего зеленого поворота и справедливого перехода", - отметил Асманн.
Как сообщает ERR, по оценке Министерства окружающей среды, Эстонии требуется целлюлозный завод для повышения добавленной стоимости древесины путем ее химической обработки, потому что сейчас малоценная древесина просто сжигается или поставляется на целлюлозные заводы в Финляндии и Швеции.