МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.07-29.07 ⟩ Кому-то по душе "Музыка маяка", кто-то выберет "Музыку на воде"; хутора распахнут свои двери

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - спектакль "Pikk tige vanaeit". Билеты - 4-5 евро.

* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - в рамках серии "Июльские четверги": поэтический салон.

СПОРТ

Четверг, 22 июля

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в Паннъярве в 17.30 - старт веловечеров "Stokker" - Jõhvi - Ida-Virumaa".

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; соло.

Суббота, 24 июля

Пюхайыэский мотокросс. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

* На трассе для мотокросса в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; 1-й день.

* На пляже в Тойла в 12.00 - турнир по пляжному волейболу Тойлаской волости 2vs2 между мужскими и женскими парами.

* На трассе для мотокросса в Пюхайыэ в 18.00 - off-road -соревнование.

* На стадионе "Кренгольм" в Нарве в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/32 финала: "Narva Trans" - ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа).

Воскресенье, 25 июля

* В Кабелиметса в 11.00 - турнир по баскетболу Тойлаской волости, 3vs3.

* На трассе для мотокросса в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; 2-й день.

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 12.00 - поход по куртнаским озерам по воздуху.

* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Narva Trans" - ФК "Flora II" (Таллинн).

Вторник, 27 июля

* На роллерной трассе в Мяэтагузе в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.

* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа; U21) - "Noorus 96" (Йыгева).

Среда, 28 июля

* На Кохтла-Ныммеской трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Vaprus" (Вяндра).

РАЗНОЕ

Пятница, 23 июля

* В домашнем кафе дома шахтера в поселке Таммику в 17.00 - День открытых хуторов. Кафе, отдых и, может быть, даже танцы. Большой сад, комната ностальгии, выставка садового и конного инвентаря, батут, мини-концерт/совместное пение. Катание на садовом тракторе. Более точная информация на странице дома шахтера в "Фейсбуке".

Суббота, 24 июля

* В различных местах Ида-Вирумаа с 10.00 - День открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.

* На Йыхвиском аэродроме с 11.00 до 17.00 - Йыхвиский день авиации: 11.15 - демонстрационные соревнования спортивных авиамоделей; 11.30 - "Jõhvi bigbänd"; 12.15 - программа "ABBA" молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии; 13.00 - соревнования по высокоточной бомбардировке (по мешкам с мукой) и приземлению, демонстрационные полеты; 14.30 - бенд "DB4" Кохтла-Ярвеской гимназии; 15.00 - ансамбль "Shanon"; 15.30 - пилотаж на самолете Су-31: Юргис Кайрис; 16.00 - ансамбль "Shanon".

* В Калина на территории бывшей шахты "Виру" в 11.00 - "Ida-Eesti romuring". Билет - 10 евро, до 16 лет - 5 евро, для тех, кто ниже метра, бесплатно.

* В доме шахтера в поселке Таммику с 10.00 - День открытых хуторов и день кафе "Viru Toiт". Домашнее кафе, большой сад, комната ностальгии, выставка конного инвентаря, батут, мини-концерт/совместное пение, распродажа во дворе. Катание на садовом тракторе. Более точная информация на странице дома шахтера в "Фейсбуке".

* В Ванатаре в Лаагна с 10.00 - день кафе "Viru Toiт".

* На площадке у Пеэриской начальной школы в 14.00 - пикник в День родной деревни. Приглашаются все, кто имеет отношение к деревне Пеэри. Принесите корзину для пикника и один предмет в призовой фонд. В программе деятельность для больших и маленьких, интермедии на каннеле исполнит Кати Таал. Информация по тел. 554 5844, Хельги.

Воскресенье, 25 июля

* В различных местах Ида-Вирумаа с 10.00 - День открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.

* В доме шахтера в поселке Таммику с 10.00 - День открытых хуторов. Домашнее кафе, большой сад, комната ностальгии, выставка конного инвентаря, батут, мини-концерт/совместное пение, распродажа во дворе. Катание на садовом тракторе. Более точная информация на странице дома шахтера в "Фейсбуке".

ФОТО: Eesti Kultuurkapital