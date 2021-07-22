МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.07-29.07 ⟩ Кому-то по душе "Музыка маяка", кто-то выберет "Музыку на воде"; хутора распахнут свои двери
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 июля.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 июля.
Четверг, 22 июля
* На Йыхвиской музыкальной площадке (ул. Парги, 40) - Йыхвиский исторический фестиваль, посвященный деятельности Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви и 30-летию восстановления независимости Эстонской Республики. В 11.00 - поход-воспоминание "Город Йыхви - 30 лет назад" (гид Валло Реймаа; начало - на площадке у йыхвиской Михайловской церкви). В 12.00 - открытие исторического фестиваля и передвижной выставки исторического музея "Внимание! 1991! Старт!". В 12.15 - интерактивная программа "Ностальгическое путешествие во времени". В 14.00 - дискуссии и воспоминания членов Комитета по восстановлению самоуправления Йыхви, журналистов и бывших уездных старейшин Ида-Вирумаа. В 15.30 в камерном зале Йыхвиского концертного дома - документальные фильмы из архивов Яака Ээльметса и ERR.
* На певческой эстраде в Йыхви в 18.00 - ретроконцерт: выступают ансамбль "Laine" и Вольдемар Куслап, при участии танцевальной группы "Jõhvikamoos".
* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - концерт из серии "Июльские четверги": Сергей Кленский.
* В концертном зале "Женева" в Нарве в 19.00 - летний концерт-променад.
Пятница, 23 июля
* В Михайловской церкви в Йыхви в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": Кадри Плоомпуу (орган) и Алина Сакаловская (мандолина).
Суббота, 24 июля
* В Люганузе с 10.00 - день Люганузеского кихельконда: 780 лет со дня первого упоминания. Церковный концерт, деревенское шествие, урок истории, "Curly Strings", Тыну Раадик и друзья, диалектные истории, мастерские и танцульки. Больше информации: www.lyganusekants.ee/780.
* В Тойла в 11.00 - "Оруский дворец - жемчужина северного побережья на суше и на море", спецпрограмма путешествия во времени "VR Toila 1938" в сотрудничестве с парусником "Tütarsaare Aino". Вы увидите Оруский дворец и Оруский парк такими, какими никогда не видели. Сбор у павильона "VR Toila 1938". Билет - 28 евро. Информация и билеты: blueray.ee/uritused/.
* На хуторе Пярнаыуэ в Раннапунгерья в 12.00 - "Jussikese seitse sõpra", спектакль Кийклаской деревни сказок.
* В Раннапунгерья с 16.00 - "Tuletorni kontsert" / "Музыка маяка": 16.00 - Пийп и Туут, 17.30 - гала-концерт "Mis värvi on armastus?", посвящается Уно Лоопу, 19.00 - "Curly Strings", 20.45 - Рита Рей, 22.30 - "Ewert & The Two Dragons".
Воскресенье, 25 июля
* В доме шахтера в поселке Таммику (ул. Кастани, 7) в 13.00 - концерт ансамбля народной музыки "Sirgutii" (Тарту). Вход свободный.
* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 18.00 - концерт из двух частей. В первой части - песни Леа Дали Лайон, представляют Пипи Трийну Ныммисте и Миртель Пыдра. За клавишными Анна Дроздова. Во второй части поет Сийри Сисаск. Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Кафе открыто с 17.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
* В Народном парке Кохтла-Ярве в 20.00 - променад-концерт "Музыка на воде". Выступают Ольга Зайцева (сопрано; национальная опера "Эстония"), Нарвский городской симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. В программе популярные симфонические миниатюры, оперные арии и романсы. Вход свободный.
Четверг, 29 июля
* В Михайловской церкви в Йыхви в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": выступают лауреаты конкурса исполнителей органной музыки "Лучший молодой инструменталист - 2021".
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - спектакль "Pikk tige vanaeit". Билеты - 4-5 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - в рамках серии "Июльские четверги": поэтический салон.
Четверг, 22 июля
* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в Паннъярве в 17.30 - старт веловечеров "Stokker" - Jõhvi - Ida-Virumaa".
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; соло.
Суббота, 24 июля
* На трассе для мотокросса в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; 1-й день.
* На пляже в Тойла в 12.00 - турнир по пляжному волейболу Тойлаской волости 2vs2 между мужскими и женскими парами.
* На трассе для мотокросса в Пюхайыэ в 18.00 - off-road -соревнование.
* На стадионе "Кренгольм" в Нарве в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/32 финала: "Narva Trans" - ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа).
Воскресенье, 25 июля
* В Кабелиметса в 11.00 - турнир по баскетболу Тойлаской волости, 3vs3.
* На трассе для мотокросса в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; 2-й день.
* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 12.00 - поход по куртнаским озерам по воздуху.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Narva Trans" - ФК "Flora II" (Таллинн).
Вторник, 27 июля
* На роллерной трассе в Мяэтагузе в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа; U21) - "Noorus 96" (Йыгева).
Среда, 28 июля
* На Кохтла-Ныммеской трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Vaprus" (Вяндра).
Пятница, 23 июля
* В домашнем кафе дома шахтера в поселке Таммику в 17.00 - День открытых хуторов. Кафе, отдых и, может быть, даже танцы. Большой сад, комната ностальгии, выставка садового и конного инвентаря, батут, мини-концерт/совместное пение. Катание на садовом тракторе. Более точная информация на странице дома шахтера в "Фейсбуке".
Суббота, 24 июля
* В различных местах Ида-Вирумаа с 10.00 - День открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.
* На Йыхвиском аэродроме с 11.00 до 17.00 - Йыхвиский день авиации: 11.15 - демонстрационные соревнования спортивных авиамоделей; 11.30 - "Jõhvi bigbänd"; 12.15 - программа "ABBA" молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии; 13.00 - соревнования по высокоточной бомбардировке (по мешкам с мукой) и приземлению, демонстрационные полеты; 14.30 - бенд "DB4" Кохтла-Ярвеской гимназии; 15.00 - ансамбль "Shanon"; 15.30 - пилотаж на самолете Су-31: Юргис Кайрис; 16.00 - ансамбль "Shanon".
* В Калина на территории бывшей шахты "Виру" в 11.00 - "Ida-Eesti romuring". Билет - 10 евро, до 16 лет - 5 евро, для тех, кто ниже метра, бесплатно.
* В доме шахтера в поселке Таммику с 10.00 - День открытых хуторов и день кафе "Viru Toiт". Домашнее кафе, большой сад, комната ностальгии, выставка конного инвентаря, батут, мини-концерт/совместное пение, распродажа во дворе. Катание на садовом тракторе. Более точная информация на странице дома шахтера в "Фейсбуке".
* В Ванатаре в Лаагна с 10.00 - день кафе "Viru Toiт".
* На площадке у Пеэриской начальной школы в 14.00 - пикник в День родной деревни. Приглашаются все, кто имеет отношение к деревне Пеэри. Принесите корзину для пикника и один предмет в призовой фонд. В программе деятельность для больших и маленьких, интермедии на каннеле исполнит Кати Таал. Информация по тел. 554 5844, Хельги.
Воскресенье, 25 июля
* В различных местах Ида-Вирумаа с 10.00 - День открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.
* В доме шахтера в поселке Таммику с 10.00 - День открытых хуторов. Домашнее кафе, большой сад, комната ностальгии, выставка конного инвентаря, батут, мини-концерт/совместное пение, распродажа во дворе. Катание на садовом тракторе. Более точная информация на странице дома шахтера в "Фейсбуке".
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