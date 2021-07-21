В лесах разрешено собирать ягоды и гулять

После введенного с воскресенья запрета на посещение леса руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн пообещал, что ограничения будут упразднены настолько быстро, насколько это возможно.

Прошедший во вторник дождь ускорил выполнение этого обещания. По крайней мере частично, так как по-прежнему в лесу нельзя разводить костры, гриллить, курить, передвигаться на моторных средствах.

Однако в лесу могут находиться сборщики ягод, туристы и люди на прогулке.

Лесные работы проводить можно, за эту деятельность ответственность несет владелец леса. Разрешена также обработка торфа и сельхозработы. Нельзя разводить костры и устанавливать мангалы ни в частном лесу, ни в подведомственном RMK.