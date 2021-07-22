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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему новым бассейном и спортцентром пока нельзя пользоваться?

Виталий Бородин. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Строительство бассейна спортцентра на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве закончилось уже несколько месяцев назад, но двери для посетителей по-прежнему закрыты.

Вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий БОРОДИН:

- Здание готово, но запаздывают поставки мебели. Так, к примеру, еще нужно в раздевалках установить металлические шкафы. Еще не поступили стойки обслуживания для администраторов. Но в ближайшие недели отсутствующая мебель поступит на место, и тогда не будет никаких препятствий для открытия. Согласно нынешним планам, спортивный центр откроется 20 августа.

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