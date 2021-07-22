На Пюхайыэском мотокроссе стартует чемпион мира

Будучи четырехкратным чемпионом мира и обладателем пяти серебряных медалей в заездах мотоциклов с колясками Ступелис выступит вместе с двукратным чемпионом Эстонии Гертом Гордеевым.

В воскресенье в 11.00 на трассе в Пюхайыэ стартует четвертый этап первенства Эстонии по мотокроссу "Castrol". В борьбу вступят трехкратный чемпион Кевин Саар и нынешний лидер первенства Эстонии Прийт Ярвлоо. Помимо пары Ступелис/Гордеев в заездах мотоциклов с колясками выступят действующие чемпионы Эстонии Герт Варик и Лари Куннас, которые на чемпионате мира заняли шестое место.

В воскресенье же пройдет первенство Ида-Вирумаа по мотокроссу, где выяснятся лучшие кроссмены в классе машин "Open" и среди ветеранов.

В воскресенье также состоится торжественное мероприятие по случаю 100-летия мотокросса, где будут отмечать легенд мотокросса. Среди других ожидается прибытие Ивара Ваадерпаса, Марта Мягара, Аре Каурита, Айвара Корьюса и других знаменитостей.

Пюхайыэский мотокросс начнется уже в субботу в 11.00 заездами одиночников, где в числе участников лучшие кроссмены во главе с Гертом Крестиновым, Индреком Мяги и представляющим Пюхайыэский мотоклуб Фредом Георгом Пяэро.

В этом году на старт выйдут и женщины, которые начинают этапы чемпионата Эстонии в Пюхайыэ.