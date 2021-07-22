Нарвский "Транс" после долгого перерыва одержал первую победу

В субботу "Транс", выступая на чужом поле, со счетом 1:0 одолел "Тулевик" (Вильянди). Победный гол на 26-й минуте забил 20-летний Глеб Певцов, в этом сезоне перешедший из ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) в "Транс". Для Глеба это третий гол в лиге мастеров.