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Нарвский "Транс" после долгого перерыва одержал первую победу

Перешедший из Кохтла-Ярве в нарвский "Транс" Глеб Певцов в этом сезоне в лиге мастеров забил три мяча. ФОТО: Narva Trans

Нарвскому "Трансу" в лиге мастеров чемпионата Эстонии по футболу после двух месяцев вновь удалось добиться победы.

В субботу "Транс", выступая на чужом поле, со счетом 1:0 одолел "Тулевик" (Вильянди). Победный гол на 26-й минуте забил 20-летний Глеб Певцов, в этом сезоне перешедший из ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) в "Транс". Для Глеба это третий гол в лиге мастеров.

Набрав 20 очков, "Транс" занимает в лиге мастеров шестое место. У таллиннского "Легиона" на четыре очка больше.

В субботу "Транс" в кубковой серии встретится с молодежной сборной Ида-Вирумаа "Альянс", которая в третьей лиге с 16 очками занимает пятое место.

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