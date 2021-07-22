Чт, 22.07.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер

Строительство гигантского завода в окрестностях Кохтла-Ярве зависит от Люганузе

"VKG" планирует построить целлюлозный завод по соседству с своими нынешними производственными площадями. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Появится ли неподалеку от Кохтла-Ярве крупный завод по производству целлюлозы и других биопродуктов, будет зависеть от того, даст ли волость Люганузе зеленый свет.

Для подписчиков Для подписчиков

Предлагаемый для строительства завода "Viru Keemia Grupp" ("VKG") земельный участок находится на восточной окраине волости Люганузе, и поэтому спецпланировка, определяющая условия строительства, должна быть согласована с Люганузе. Но большей частью это касается города Кохтла-Ярве, поскольку Ярвеская часть города с 16000 жителей остается на расстоянии нескольких километров от будущего завода. 

Два объекта на западе нынешней территории "Viru Keemia Grupp", где может появиться предприятие по производству биопродуктов. ФОТО: Kuvatõmmis / VKG

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back