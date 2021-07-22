Строительство гигантского завода в окрестностях Кохтла-Ярве зависит от Люганузе
Появится ли неподалеку от Кохтла-Ярве крупный завод по производству целлюлозы и других биопродуктов, будет зависеть от того, даст ли волость Люганузе зеленый свет.
Появится ли неподалеку от Кохтла-Ярве крупный завод по производству целлюлозы и других биопродуктов, будет зависеть от того, даст ли волость Люганузе зеленый свет.
Предлагаемый для строительства завода "Viru Keemia Grupp" ("VKG") земельный участок находится на восточной окраине волости Люганузе, и поэтому спецпланировка, определяющая условия строительства, должна быть согласована с Люганузе. Но большей частью это касается города Кохтла-Ярве, поскольку Ярвеская часть города с 16000 жителей остается на расстоянии нескольких километров от будущего завода.